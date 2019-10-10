أبل تدخل على خط الصراع مع الصين في هونج كونج

دخلت شركة أبل الأمريكية العملاقة في الصراع السياسي مع الصين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استخدام المتظاهرين لتطبيق على منصتها لتعقب الشرطة

تحرير:محمود نبيل ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

لا تزال الصراعات السياسية تحكم العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الصين وعدد من الشركات الأمريكية العملاقة في مجالات الصناعات التقنية، وعلى رأسها أبل، والتي دخلت في صراع مع بكين بسبب تطبيق يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع مواقع الشرطة. وتتعرض الشركة الأمريكية العملاقة لانتقادات شديدة بسبب الضغط الذي تمارسه الحكومة الصينية لإزالة التطبيق المثير للجدل، والذي تزعم السلطات في هونج كونج أنه يستخدم من قبل المتظاهرين لتتبع تحركات الشرطة داخل الإقليم الملتهب.

وحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن أبل قالت إنها ستزيل التطبيق، الذي يطلق عليه "HKmap.live" من متجر تطبيقات هواتف أيفون الخاص بها بعد أيام قليلة من الموافقة عليه، لأن السلطات في هونج كونج قالت إن المحتجين يستخدمونه لمهاجمة الشرطة هناك. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب

وحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن أبل قالت إنها ستزيل التطبيق، الذي يطلق عليه "HKmap.live" من متجر تطبيقات هواتف أيفون الخاص بها بعد أيام قليلة من الموافقة عليه، لأن السلطات في هونج كونج قالت إن المحتجين يستخدمونه لمهاجمة الشرطة هناك.

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المشكلة الرئيسية لشركة أبل هي أن هذا جاء بعد يوم واحد فقط من تهديد وسائل الإعلام الصينية لشركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية "بعواقب وخيمة" لقرارها "المتهور" بالسماح بطرح "HKMap Live" في متجر التطبيقات التابع لها.

وفي بيان لها، قالت أبل: "يعرض التطبيق مواقع الشرطة وقد تحققنا من مكتب مكافحة جرائم التكنولوجيا والأمان في هونج كونج من أنه قد تم استخدام التطبيق لاستهداف الشرطة ونصب الكمائن لها وتهديد السلامة العامة، وقد استخدمها المجرمون لإيقاظ السكان في المناطق غير المحوكمة بسلطات القانون، مما ينتهك إرشاداتنا والقوانين المحلية".

وخلال الساعات القليلة الماضية، قالت صحيفة الشعب الصينية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم: "لا أحد يريد جر أبل إلى الاضطرابات المستمرة في هونج كونج، ولكن لدى الناس سبب يدعو إلى افتراض أن شركة أبل تمزج بين العمل والسياسة، وحتى الأفعال غير القانونية.. على شركة أبل أن تفكر في عواقب قرارها غير الحكيم والمتهور".

ومن جانبها، حاولت أبل تجنب الدخول في صراع سياسي بشكل هادئ، حيث أخبرت الشركة الأمريكية مطور التطبيق أن "HKMap Live" يسهل ويمكّن ويشجع أي نشاط غير قانوني، مما يسمح للمستخدمين بالتهرب من تطبيق القانون، بينما رد المطور على ذلك، قائلًا "نحن لا نوفر أي نصيحة على الخرائط بشكل عام، وهدفنا هو السلامة للجميع".

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وعلى الرغم من هذا الرد، فإن وسائل الإعلام الحكومية الصينية اتهمت المطور بـ "النيات السيئة" وأبل "بمساعدة مثيري الشغب"، متسائلة عن نيات الشركة الأمريكية الحقيقية من وراء ذلك التطبيق، وهل يعني هذا أن أبل تعتزم أن تكون شريكًا في إثارة الشغب بموافقتها على طرح التطبيق.

وتسعى أبل للسير على خط رفيع فيما يتعلق بعلاقاتها مع الصين، حيث تسعى للاحتفاظ بنسبة الـ 10% من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ملتزمة الحياد بشأن التهديدات الوشيكة للحرب التجارية الأمريكية وتأثيرها على قاعدة التصنيع الأساسية للشركة، والأرباح التي تصل إلى 50 مليار دولار من مبيعات الصين السنوية.

وعلقت الصحيفة الأمريكية على هذا التوجه، قائلة: "تغير موقف أبل بشأن التطبيق، يأتي وسط ضغوط شديدة من الحكومة الصينية على الشركات متعددة الجنسيات للبقاء خارج الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج".

وتعرضت أبل لانتقادات في الماضي بسبب سياساتها الناعمة مع الصين، ومن المتوقع أن يكون موقف الشركة الأخير بشأن التطبيق، بمثابة إحراج كبير لأبل التي تفخر بسمعتها العالمية قبل كل شيء، فهي الآن متورطة بقوة في السياسة الصينية، وسوف تقضي الأيام القادمة في الدفاع عن موقفها.