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أبل تدخل على خط الصراع مع الصين في هونج كونج

دخلت شركة أبل الأمريكية العملاقة في الصراع السياسي مع الصين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استخدام المتظاهرين لتطبيق على منصتها لتعقب الشرطة
تحرير:محمود نبيل ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
هونج كونج
هونج كونج
لا تزال الصراعات السياسية تحكم العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الصين وعدد من الشركات الأمريكية العملاقة في مجالات الصناعات التقنية، وعلى رأسها أبل، والتي دخلت في صراع مع بكين بسبب تطبيق يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع مواقع الشرطة. وتتعرض الشركة الأمريكية العملاقة لانتقادات شديدة بسبب الضغط الذي تمارسه الحكومة الصينية لإزالة التطبيق المثير للجدل، والذي تزعم السلطات في هونج كونج أنه يستخدم من قبل المتظاهرين لتتبع تحركات الشرطة داخل الإقليم الملتهب.
وحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن أبل قالت إنها ستزيل التطبيق، الذي يطلق عليه "HKmap.live" من متجر تطبيقات هواتف أيفون الخاص بها بعد أيام قليلة من الموافقة عليه، لأن السلطات في هونج كونج قالت إن المحتجين يستخدمونه لمهاجمة الشرطة هناك. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
متجر-آبل-في-الصين

«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
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رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
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متجر-آبل-في-الصين

«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
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رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.
اليوم الوطني للصين

بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
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