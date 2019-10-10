رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

أيمن عبد العزيز

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي. وأوقف إف سي مصر انتصارات الزمالك، قبل مباراة