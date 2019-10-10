ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

ميتشو

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري بالدوري، ثم يواجه جينيراسيون يوم 24 من نفس الشهر، في مباراة إياب (المعادة) بدور الـ 32 من دوري الأبطال. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري بالدوري، ثم يواجه جينيراسيون يوم 24 من نفس الشهر، في مباراة إياب (المعادة) بدور الـ 32 من دوري الأبطال.



ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



وأوقف إف سي مصر انتصارات الزمالك، قبل مباراة القمة التي ستجمعه بالأهلي في الجولة المقبلة، ليصبح رصيد الفريق الأبيض 7 نقاط في المركز الرابع، متخلفًا بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني والمقاولون الثالث، بينما ارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين، في المركز الـ15.

