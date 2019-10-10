أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.

وسبق أن انضم الثنائي جوردي ألبا وخوان ماتا في أولمبياد لندن 2012، كما شارك النجم البرازيلي نيمار، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. يشار إلى أن روبرت مورينو مدرب منتخب إسبانيا، قال إن سيرجيو راموس، الذي سيتفوق في مواجهة السويد المقبلة على إيكر كاسياس ليصبح اللاعب