رياضة

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
وسبق أن انضم الثنائي جوردي ألبا وخوان ماتا في أولمبياد لندن 2012، كما شارك النجم البرازيلي نيمار، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. يشار إلى أن روبرت مورينو مدرب منتخب إسبانيا، قال إن سيرجيو راموس، الذي سيتفوق في مواجهة السويد المقبلة على إيكر كاسياس ليصبح اللاعب
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الاهلى-والزمالك-الناشئين (3)

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
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ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ليونيل ميسي (4)

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
راموس

راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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