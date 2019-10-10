فينجر يفتح النار على بايرن ميونخ بسبب جنابري

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

أرسين فينجر

كشف أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال عن كواليس رحيل النجم الألماني سيرجي جنابري عن الجانرز، حيث يعتقد فينجر أن رحيل جنابري عن آرسنال لم يكن طبيعيا، بسبب تدخلات بايرن ميونخ حينها، لإقناع اللاعب بمغادرة ملعب الإمارات، وأكد أن جنابري رحل عن آرسنال، بعد "التلاعب به وراء الكواليس". وصعَّد فينجر جنابري إلى الفريق الأول لآرسنال، عام 2012، لكنه خاض 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، قبل مغادرته إلى فيردر بريمن في عام 2016، ثم انتقل جنابري إلى بايرن ميونخ في الموسم التالي، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيا في بايرن والمنتخب الألماني.

وقال أرسين فينجر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت البريطانية: «حاولنا تمديد عقده لأطول فترة ممكنة، وأعتقد أن بايرن تلاعب من خلف الكواليس، وقرر (جنابري) الذهاب إلى بريمن للانضمام إلى بايرن فيما بعد». وأضاف فينجر: «لقد كان دائمًا لاعبًا موهوبًا جدا، لكنه كان يفتقر إلى الثقة في بعض

وقال أرسين فينجر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت البريطانية: «حاولنا تمديد عقده لأطول فترة ممكنة، وأعتقد أن بايرن تلاعب من خلف الكواليس، وقرر (جنابري) الذهاب إلى بريمن للانضمام إلى بايرن فيما بعد».



وأضاف فينجر: «لقد كان دائمًا لاعبًا موهوبًا جدا، لكنه كان يفتقر إلى الثقة في بعض الأوقات، لكننا اعتقدنا دائمًا أن لدينا لاعبًا يمكنه تحقيق الكثير، لقد عاد من تجربة إعارة سيئة للغاية في وست بروميتش، حيث تم تدمير ثقته، التي حاولت إعادة بنائها من جديد لأنني كنت أؤمن به».



سيرجي جنابري سجل 5 أهداف في 9 مباريات لبايرن ميونخ هذا الموسم، بالإضافة إلى 4 أهداف في فوز بايرن الكاسح على توتنهام 7-2 في دوري أبطال أوروبا.