رياضة

فينجر يفتح النار على بايرن ميونخ بسبب جنابري

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أرسين فينجر
أرسين فينجر
كشف أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال عن كواليس رحيل النجم الألماني سيرجي جنابري عن الجانرز، حيث يعتقد فينجر أن رحيل جنابري عن آرسنال لم يكن طبيعيا، بسبب تدخلات بايرن ميونخ حينها، لإقناع اللاعب بمغادرة ملعب الإمارات، وأكد أن جنابري رحل عن آرسنال، بعد "التلاعب به وراء الكواليس". وصعَّد فينجر جنابري إلى الفريق الأول لآرسنال، عام 2012، لكنه خاض 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، قبل مغادرته إلى فيردر بريمن في عام 2016، ثم انتقل جنابري إلى بايرن ميونخ في الموسم التالي، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيا في بايرن والمنتخب الألماني.
وقال أرسين فينجر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت البريطانية: «حاولنا تمديد عقده لأطول فترة ممكنة، وأعتقد أن بايرن تلاعب من خلف الكواليس، وقرر (جنابري) الذهاب إلى بريمن للانضمام إلى بايرن فيما بعد». وأضاف فينجر: «لقد كان دائمًا لاعبًا موهوبًا جدا، لكنه كان يفتقر إلى الثقة في بعض
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الاهلى-والزمالك-الناشئين (3)

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
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أرسين-فينجر

فينجر: رفضت عروضا إنجليزية بسبب آرسنال

كشف أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال أنه رفض العديد من العروض لتدريب فرق فى الدورى الإنجليزي وذلك لارتباطه بقوة بفريق آرسنال، مشيرًا إلى أنه مدرب محترف ولا يمكنه التوقف عن العمل، ورحل المدير الفنى الفرنسي عن الجانرز فى شهر مايو 2018 بعد إدارة الآرسنال فنيًّا على مدار 22 عام. وقال أرسين فى تصريحات لـ"سكاى سبورتس" الإنجليزية: "أنا رجل آرسنال، ومدرب محترف، ولا أستطيع التوقف عن العمل، ولكن رغم ذلك قررت أن أرفض عروضا عديدة من فرق فى الدورى الإنجليزي لأنى مرتبط جدًّا بفريق آرسنال، كان لدى فرص عديدة للعمل فى إنجترا لكنى رفضتها جميعًا".
أرسنال (5)

آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.
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برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
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