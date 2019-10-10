6 إجراءات من الحكومة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة

اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، ومنها إعادة المواطنين للبطاقات التموينية، وخفض أسعار البنزين وغيرها
تستعد الحكومة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة للتخفيف عن معاناه محدودي ومتوسطي الدخل، والناتجة من اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتسبب في حدوث زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، خاصة عقب اتخاذ قرارات تحرير أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الاجراءات الاقتصادية الصعبة.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تعويم الجنيه المصري، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع
وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تعويم الجنيه المصري، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وتشمل الاجراءات الجديدة للحكومة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة كل من:
إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار ايضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كافة الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط وانه بمجرد قيام المديريات بإرسالها الى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طمأن المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
وأضاف الرئيس السيسي: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".
استمرار صرف دعم الخبز
أكدت وزارة التموين على استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده من منظومة البطاقات، نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية.
وقالت الوزارة، إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما إنهم من مستحقى الدعم.
وقال أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تكليفات واضحة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة فحص البطاقات التموينية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية، وتفهمه لطبيعة المشكلات المرتبطة بتنقية بطاقات التموين.
وأوضح أنه سيتم صرف التموين والخبز، ولن يتم إيقاف البطاقات خلال فترة التظلم، لافتًا إلى أنه يتم الرد على المواطن خلال 15 يوما سواء بقبول التظلم أو الرفض.
تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الغلاء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة الأجهزة المعنية تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة.
وشدد الرئيس على ضرورة ضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، وخصوصا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن قيام الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، يمنع التجار من التلاعب بالأسعار، وبالتالي انخفاض أسعار السلع في الأسواق.
كما أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، على ضرورة تشديد الرقابة على جميع أسواق السلع والمنتجات لوقف التلاعب فى الأسعار خاصة مع لجوء البعض من الان لرفع أسعار السلع دون أى مبرر لذلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من حدة زيادة الأسعار بصورة مستمرة، مؤكدا أهمية استمرار حملات وزارتي التموين والداخلية بتوفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.
خفض أسعار الوقود
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.
كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيها ليصبح بنحو 4250 جنيها.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
فيما أبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، بعد زيادة التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019،وقالت اللجنة إن قرارها يأتي انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق الية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التخفيض الذى قامت به وزارة البترول على أسعار الوقود بنسبة 4% تقريبا، جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط دون 67 دولارا للبرميل وهو السعر المربوط عليه سعر برميل النفط بالموازنة العامة لمصر.
خفض أسعار الفائدة على القروض
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لتصل إلى مستوى 14.25%، ويعد هذا القرار في صالح المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن عقب القرار قامت البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكافة انواعها سواء كانت قروض شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري.
وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان بالبنك المركزي، وبعد قرار خفض الفائدة فإن سعر الإقراض أصبح 14.25% ومع احتساب هامش الربح والمصروفات الإدارية ستنخفض فائدة القروض عن المحدد قبل ذلك من البنوك.
خفض أسعار اللحوم والدواجن
شهدت الفترة الماضية حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق، نتيجة زيادة المعروض منها، حيث تدور أسعار الدواجن ما بين نحو 23 و24 جنيه للكيلو الأبيض، فيما يبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 34 جنيه.
كما تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق بواقع 20 جنيه للكيلو الواحد، ليتراوح سعر الكيلو اللحوم البلدية ما بين نحو 80 و100 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 110 و130 جنيه، وسعر كيلو اللحم الضأن نحو 135 جنيه، وكيلو البتلو يباع حاليا بنحو 140 جنيه، بحسب بيانات شعبة اللحوم بالغرفة التجارية.