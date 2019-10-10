6 إجراءات من الحكومة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة

اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، ومنها إعادة المواطنين للبطاقات التموينية، وخفض أسعار البنزين وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

الطبقات الفقيرة

تستعد الحكومة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة للتخفيف عن معاناه محدودي ومتوسطي الدخل، والناتجة من اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتسبب في حدوث زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، خاصة عقب اتخاذ قرارات تحرير أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الاجراءات الاقتصادية الصعبة. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.

وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تعويم الجنيه المصري، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع