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6 إجراءات من الحكومة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة

اتخذت الحكومة مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، ومنها إعادة المواطنين للبطاقات التموينية، وخفض أسعار البنزين وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
الطبقات الفقيرة
الطبقات الفقيرة
تستعد الحكومة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة للتخفيف عن معاناه محدودي ومتوسطي الدخل، والناتجة من اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتسبب في حدوث زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، خاصة عقب اتخاذ قرارات تحرير أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الاجراءات الاقتصادية الصعبة. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تعويم الجنيه المصري، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إطلاق تطبيق «شارك» للتوعية بالمشروعات التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل محدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وأوضحت السعيد، أن التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سلع-غذائية

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.2% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا نحو 4.2%، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 15.4% خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%.
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السكر-للتخلص-من-السموم

التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر والقمح 4 شهور

تلقت وزارة التموين تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، إذ بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر. وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
السيسي (2)

ملتزمون بحقوقكم.. السيسي يطمئن على محدودي الدخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين، موضحًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
علي المصيلحي

بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا

افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز. ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.
أسعار-الفائدة (2)

توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
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