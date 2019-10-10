رياضة

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
كهربا
كهربا
?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
وأوضح مرتضى منصور: «هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب.. أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد». وأنهى رئيس الزمالك: «مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل
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ميتشو

ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.
الزمالك-وبطل-الصومال (5)

رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي-و كانو-سبورت (3)

مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
مجلس-الأهلي - تويتات-رانيا-علواني‎ (1)

الأهلي يخاطب الرئاسة لحسم تجاوزات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات مرتضى رئيس الزمالك، ونشر النادي عبر الموقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، النائب العام، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، اتحاد الكرة المصري، الهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد هذه التجاوزات؟".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
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