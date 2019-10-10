مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

كهربا

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».

وأوضح مرتضى منصور: «هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب.. أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد». وأنهى رئيس الزمالك: «مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل

وأوضح مرتضى منصور: «هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب.. أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد».



وأنهى رئيس الزمالك: «مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة».



وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي نجح، في التعاقد مع كهربا، وأن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قدم مليون جنيه للاعب (مقدم تعاقد)، وحصل على توقيعه بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.

