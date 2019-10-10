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«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
شركة آبل في الصين - صورة أرشيفية
شركة آبل في الصين - صورة أرشيفية
سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وتشهد (هونج كونج) المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة جنوبي الصين، منذ 4 أشهر، احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق. يذكر أنه في 22 سبتمبر الماضي، أكدت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة،
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رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
الشرطة-البولندية

مقتل وإصابة 6 مجندين في محاولة تفكيك متفجرات ببولندا

أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات في جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء، أن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني اثنان منهم من جروح خطيرة. وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات في نفس المنطقة لاحقاً.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: نعاني عجزا قدره 230 مليون دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري، قائلا إنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير منها إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة، جاء في رسالة وجهها إلى 37 ألف موظف يعملون في أمانة الأمم المتحدة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء.
النفط-الايراني (2)

بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران. حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
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أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
النفط-الايراني (2)

بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران. حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
اليوم الوطني للصين

بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
كاري لام-وشي-جين-بينج

«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
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