«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

شركة آبل في الصين - صورة أرشيفية

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتشهد (هونج كونج) المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة جنوبي الصين، منذ 4 أشهر، احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق. يذكر أنه في 22 سبتمبر الماضي، أكدت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة،