اليوم.. الأهلي يتسلّم درع الدوري في احتفالية كُبرى

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الأهلي

يُقام مساء اليوم الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018-2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد ماراثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي كأكثر الأندية المصرية تتويجا بالبطولة. وتقوم اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة بتسليم الأهلي درع الدوري خلال احتفالية اليوم التي تتضمن فقرات عديدة تم التنسيق