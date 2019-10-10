بومبيو: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا. فيما أوضحت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بومبيو أدلى بهذا التصريح دفاعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الكردية في سوريا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع قيام تركيا بغزو الجزء الشمالي من البلاد وطرد العناصر الكردية منه. يذكر أن ترامب أعلن، يوم الأحد الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

الأمر الذي عرض الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة للاعتداء من جانب تركيا وتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسب "بوليتيكو".وفي ذات السياق، أعلن ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما، وكتب عبر حسابه الشخصي