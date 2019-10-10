تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي.. 3 قرارات للسيسي

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، كما أصدر قرارا جمهوريا إعادة تخصيص 50.68 فدان من أراضي الدولة في أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية.

وأيضا، أصدر السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى حوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، بين الحكومة المصرية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018. وتم نشر القرارات الثلاثة في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.وأصدر الرئيس،