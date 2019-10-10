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تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي.. 3 قرارات للسيسي

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، كما أصدر قرارا جمهوريا إعادة تخصيص 50.68 فدان من أراضي الدولة في أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية.
وأيضا، أصدر السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى حوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، بين الحكومة المصرية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018. وتم نشر القرارات الثلاثة في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.وأصدر الرئيس،
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زاهى-حواس

زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
العفو-عن-سجناء (4)

الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
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قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة مايو الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، السياسة والاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، الكلية التكنولوجية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
قطاع-مصلحه-السجون

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
السيسي (5)

السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
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