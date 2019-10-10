وفاة مخرج مسلسل أسمهان التونسي شوقي الماجري

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

المخرج شوقي الماجري

توفي، اليوم الخميس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام التونسية، والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يقيم في سوريا. وتوفي بمصر المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن تناهز الـ58 سنة إثر سكتة قلبية. وهو مخرج تونسي، وضع بصمته في العديد من المسلسلات العربية وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحا واسعا ونال عدة جوائز.

حصل شوقي على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتليفزيون‏ في وودج، وهو واحد من المعاهد المرموقة في أوروبا تخرج فيه المخرج العالمي رومان بولانسكي، وله ابن وحيد اسمه عمار من طليقته صبا مبارك. ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمانه، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه