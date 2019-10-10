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وفاة مخرج مسلسل أسمهان التونسي شوقي الماجري

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
المخرج شوقي الماجري
المخرج شوقي الماجري
توفي، اليوم الخميس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام التونسية، والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يقيم في سوريا. وتوفي بمصر المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن تناهز الـ58 سنة إثر سكتة قلبية. وهو مخرج تونسي، وضع بصمته في العديد من المسلسلات العربية وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحا واسعا ونال عدة جوائز.
حصل شوقي على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتليفزيون‏ في وودج، وهو واحد من المعاهد المرموقة في أوروبا تخرج فيه المخرج العالمي رومان بولانسكي، وله ابن وحيد اسمه عمار من طليقته صبا مبارك. ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمانه، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه
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درة (2)

درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
طلعت-زكريا

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
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هند-صبرى

هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
فرقة- توشكى -للفنون -الشعبية (3)

توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.
مازن الغرباوى

«انتحار معلن» تختتم عروضها بالقاهرة بحضور سفير تونس

اختتمت مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والأجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" أول إنتاج للمشروع.
معرض-الكتاب (1)

63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
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