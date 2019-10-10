الطفل الناجي من مذبحة أبو النمرس يكشف كواليس الجريمة

«عمي مصطفى وابنه صابر هما اللى عملوا فينا كدا.. ذبحوا ماما وأختي وجريت من صابر على السلم فضربني بسكين ورماني من على السطح".. الطفل وشقيقه الأصغر يعانيان من كوابيس وتشنجات

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الطفل عامر، الناجي من مذبحة أبو النمرس، إذ عثر الأهالي على والدته "شيماء" 27 سنة، وشقيقته دنيا 10 سنوات، مذبوحتين، فيما تبين طعن الطفل "عامر" بسكين وإلقاؤه من أعلى سطح منزل أسرته، حيث عثر عليه الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، ليكشف لوالده هوية مرتكب المذبحة، إذ أكد الطفل أن عمه ونجله هما من اقتحما منزله، وقتلوا أمه وشقيقته وحاولوا قتله، وكان شقيقه الصغير "مروان" صاحب الأعوام الأربعة فى الشقة، ويبدو أنهما تركاه لصغر سنه، معتقدين عدم تمكنه من فضح الأمر الذى تكشفت تفاصيله بنجاة "عامر" البالغ من العمر 7 سنوات.

عم الطفل ويُدعى «صابر» أجزم بصدق ابن أخيه الناجي من الموت، وانضم إليه خلال التحقيقات فى اتهام شقيقه «مصطفى» ونجله بارتكاب المذبحة، قائلا: «الولد يا حبة عيني لما شيلته وجريت بيه على المستشفى، حاول عمه المتهم حمله عني بإلحاح شديد، لكن الولد تعلق بي واحتضنني بشدة وهو يصرخ

عم الطفل ويُدعى «صابر» أجزم بصدق ابن أخيه الناجي من الموت، وانضم إليه خلال التحقيقات فى اتهام شقيقه «مصطفى» ونجله بارتكاب المذبحة، قائلا: «الولد يا حبة عيني لما شيلته وجريت بيه على المستشفى، حاول عمه المتهم حمله عني بإلحاح شديد، لكن الولد تعلق بي واحتضنني بشدة وهو يصرخ بين الحياة والموت، ليس صراخا من آلام طعناته وكسوره، لكني شعرت أنه صراخ خوف ورعب، إذ كان يتشبث بي وكأنه يستغيث ويستنجد بي ألا أتركه وكأننى إن تركته سأمنحه إلى من يريد إتمام قتله، والحمد لله كانت ضمته لى واستغاثته بي وهو فى صدري دافعًا لى لعدم تركه حتى تدخل الأطباء وأنقذوا حياته، واستجمع قدرته ليفاجئني بالكشف عن أن شقيقي الثالث «مصطفى» ونجله المسمى على إسمي «صابر» هما وراء ارتكاب الجريمة.



اعتبر العم «مصطفى» شاهد رؤية، إذ كان أخوه فى العمل، وحينما اكتشف الأهالي الطفل "عامر" مطعونا وملقى من أعلى سطح المنزل، كان هو الأقرب لأسرة أخيه، وهرول إلى الصغير يطمئن أنه على قيد الحياة، وحينها شاهد ابن أخيه المتهم، واقفًا ضمن الأهالي المتجمهرين، وزعم أنه شاهد أشخاصًا يهربون باتجاه الزراعات، بينما كان الطفل المجني عليه غائبًا عن الوعي، وبعد إنقاذ الصغير استطلع العم إفادة الأهالي عن المزعوم هروبهم للزراعات، وتحقق من عدم حدوث هذا، وأن القول مجرد كذبة من نجل أخيه المتهم لإبعاد الشبهة عنه وأبيه.

الاشتباه فى الأب



حوت الجريمة تفاصيل إنسانية مأساوية، إذ كان رب الأسرة مع شريك له يحصلان أموال، وفوجئ باتصالات هاتفية به، تخبره أن نجله سقط من سطح المنزل، وحين عودته كان شقيقه والأهالي حملوا ابنه «عامر» إلى المستشفى، بينما دخل الأب مسكنه الملطخ بالدماء وآثار أقدام مدممة، ليجد زوجته ونجلته مذبوحتين، لكن كانت الجريمة غامضة، وذهبت الشبهة إلى الأب بارتكابه تلك المذبحة العائلية، إذ قام احتمال خلاف مع زوجته وقتله إياها وأطفاله، لكنه نفى ذلك وأكد محبته لزوجته وأنها إنسانة تقية ومهذبة وحافظة لكتاب الله وتعمل محفظة قرآن كذلك، بل أكد أنها تدعمه حتى إنها كانت تقترض من أشقائها أموالا له قبل قتلها فكيف يفعل بها ذلك وبفلذات أكباده.



تحقق رجال المباحث من أقوال التاجر، وتأكدوا من غيابه عن المنزل وقت ارتكاب الجريمة، ووجوده مع التاجر زميله، وتحققوا من المكالمات الهاتفية وأماكن تواجد رب الأسرة من خلال شبكة المحمول التى يحمل خطوطها، وهنا بدأ مسار البحث يتحول إلى خلافات الأسرة بأكملها وليس الخلافات الزوجية، وتبين وقوع خلاف بين رب الأسرة وشقيقه «مصطفى» بسبب منزل ميراث لهما.



وباستجواب رب الأسرة المكلوم عن خلافه مع شقيقه، أكد أن الأخير تشاجر معه، وأن أخاه وزوجته هدداه قبل الجريمة بقولهما: «هنخليهالك دم»، حتى إنه خاف على زوجته وأطفاله وطالبهم بالرحيل إلى منزل أسرتها لعدة أيام لحين حل خلافه مع أخيه، واتفق مع الأخير على دفع مبلغ 150 ألف جنيه حتى يتنازل أخوه لصالحه عن حقه فى المنزل، وعرضت عليه زوجته المجني عليها الاقتراض من أشقائها ليسدد زوجها المبلغ، وبعد عودتها إلى مسكنها بأيام وقعت جريمة ذبح محفظة القرآن وطفلتها ومحاولة قتل نجلها الثاني "عامر".

العم وابنه



ألقت قوات الأمن القبض على «مصطفى» ونجله «صابر»، واعترف الأخير بتفاصيل إجرامية أكثر، إذ أرشد عن الملابس التى كان يرتديها وتلطخت بالدماء، كما أرشد عن السكين المستخدم فى الحادث، وكانت المفاجأة أنه أرشد عن مبلغ 15 ألف جنيه، كان دفنها فى أكياس بلاستيك بحوش منزل والده، واعترف أنه سبق أن سرق مبلغ 20 ألف جنيه من منزل عمه قبل ارتكاب المذبحة الأخيرة، وزعم تشويه زوجة عمه لسمعته واتهامه بالسرقة بما دفعه لارتكاب المجزرة الأخيرة.

بنت أصول

أخذ رب الأسرة المكلوم يدافع عن زوجته المقتولة غدرًا بقوله: "دى حاملة لكتاب الله، عمرها ما تأذى حد ولا تتكلم عن حد بالسوء وتتهمه بالباطل، ولم تذكر سيرة ابن أخي المتهم بسوء حتى بعد تعرض منزلنا للسرقة والخلافات القائمة بيننا، حتى إننا لم نعرف أن المتهم «صابر» هو من سرق الأموال إلا بعد اعترافاته فى التحقيقات"، وشرح رب الأسرة: "كل اللى حصل إن بعد ما بيتي اتسرق، كذا حد شاف المتهم صابر وهو بيصرف فلوس وبيشتري تليفون، فتوجهت إلى أخي "مصطفى" أسأله ابنه جاب الفلوس منين، فرد على بقوله: "أنا عامل جمعية ومديله يصرف منها أنتوا مالكوا بيه"، وشدد رب الأسرة المكلوم على أن زوجته القتيلة ليس لها دخل نهائيًّا بالأمر.

وأكد أنها أبدًا لم تمس سمعة نجل شقيقه بسوء، وأن الأخير هو سيئ السلوك وهو من كان يشعر أنه متهم ومشكوك فى أمره، حتى اعترف بنفسه أنه سرق الأموال من منزلى، مشددًا: "لو مكنش اعترف بالسرقة عمرنا ما كنا هنعرف إن هو اللي سرق"، واختتم الزوج المكلوم حديثه بالتأكيد على الخلافات مع شقيقه ونجله المتهمين، وأنهما وزوجة أخيه هددوه قبل المذبحة بقولهم: "هنخليهالك دم".

كوابيس وتشنجات

الطفل الناجي من المذبحة "عامر" روى تفاصيل المجزرة، إذ قال: "عمي مصطفى وابنه صابر هما اللى عملوا فينا كده، دخلوا البيت وإحنا نايمين، وهاجموا ماما ودبحوها، وبعدين دبحوا أختي الكبيرة "دينا" 10 سنوات، ولما شافوني جريت منهم على السلم لسطح البيت، جري "صابر" ورايا وضربني بسكين، ورماني من على السطح، وبعدها عمي الثاني شالني للمستشفى وأنقذوني.



حتى الآن لا يستطيع الطفلان الناجيان من المجزرة "عامر وشقيقه مروان" العيش أو النوم بسلام، إذ يقيم الطفلان ووالدهما الآن فى منزل أهل زوجته ضحية المجزرة "أصهاره"، ويعاني الطفلان من نوبات ذعر وهلع، بجانب كوابيس ليلية تصل حد التشنجات تصيب الطفلين، وموجات صراخ ونداء على أمهما وأختهما لبشاعة مشاهد ذبحهما أمام الطفل الأكبر على وجه التحديد "عامر 7 سنوات، هذا بجانب حاجة الصغيرين لحنان الأم فى هذه السن الصغيرة على وجه العموم، وطالب أهل المجني عليها بالقصاص العادل ومحاكمة المتهمين والحكم بإعدامهما شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.