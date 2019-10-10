جريمة

الطفل الناجي من مذبحة أبو النمرس يكشف كواليس الجريمة

«عمي مصطفى وابنه صابر هما اللى عملوا فينا كدا.. ذبحوا ماما وأختي وجريت من صابر على السلم فضربني بسكين ورماني من على السطح".. الطفل وشقيقه الأصغر يعانيان من كوابيس وتشنجات
تحرير:سماح عوض الله ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
الطفلة قتيلة المذبحة وشقيقاها
الطفلة قتيلة المذبحة وشقيقاها
مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الطفل عامر، الناجي من مذبحة أبو النمرس، إذ عثر الأهالي على والدته "شيماء" 27 سنة، وشقيقته دنيا 10 سنوات، مذبوحتين، فيما تبين طعن الطفل "عامر" بسكين وإلقاؤه من أعلى سطح منزل أسرته، حيث عثر عليه الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، ليكشف لوالده هوية مرتكب المذبحة، إذ أكد الطفل أن عمه ونجله هما من اقتحما منزله، وقتلوا أمه وشقيقته وحاولوا قتله، وكان شقيقه الصغير "مروان" صاحب الأعوام الأربعة فى الشقة، ويبدو أنهما تركاه لصغر سنه، معتقدين عدم تمكنه من فضح الأمر الذى تكشفت تفاصيله بنجاة "عامر" البالغ من العمر 7 سنوات.
عم الطفل ويُدعى «صابر» أجزم بصدق ابن أخيه الناجي من الموت، وانضم إليه خلال التحقيقات فى اتهام شقيقه «مصطفى» ونجله بارتكاب المذبحة، قائلا: «الولد يا حبة عيني لما شيلته وجريت بيه على المستشفى، حاول عمه المتهم حمله عني بإلحاح شديد، لكن الولد تعلق بي واحتضنني بشدة وهو يصرخ
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محكمة-جنايات-القاهرة

المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.
قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
القبض-على-متهم

كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.
سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
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القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
الزوجة المجني عليها

بعد حبس القاتل.. التفاصيل الكاملة لمذبحة أبو النمرس

محفظة قرآن، تحفظه لأطفال قريتها والسيدات الراغبات فى ذلك بقرية "الريغة" بناحية أبو مسلم بمركز الجيزة بالعياط، زوجها يعمل تاجرا وهو من أسرة ميسورة الحال، لديهم 3 أطفال، أكبرهم طفلة 10 سنوات، وولد عمره 9 سنوات، ومنذ فترة تعرضت الأسرة لحادث سرقة غامض، إذ اختفى مبلغ 20 ألف جنيه كان التاجر يحتفظ به داخل مسكنه، وأثيرت تساؤلات عدة حول من يجرؤ على أن يقتحم بيت عائلة ويسرق أهله بتلك المنطقة الريفية. واتهمت زوجة التاجر شابا من العائلة هو نجل شقيق زوجها، لينهي ذلك الاتهام حياتها وابنتها فيما بعد.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط مُنفذ «مذبحة أبو النمرس» بالجيزة: «طلعوني حرامي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، من القبض على "صابر.م.ج"، بعد قتله زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس". وفي أقل من 24 ساعة كشفت التحريات عن أن المجني عليها "شيرين" 27 سنة، اتهمت الجاني "صابر.م.ج" 17 سنة، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
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