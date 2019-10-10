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تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
دايت صحي
دايت صحي
يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق بسيطة، للتخلص من مرض العصر النفسي وهو "الاكتئاب"، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، كما إن التحدث مع الأصدقاء والأقارب يفيد بشكل كبير، وإذا كنت تفضل العزلة في مثل هذه الأوقات، يمكنك كتابة الأشياء التي تزعجك في ورقة، وحاول التفكير في حلول إيجابية، ولكن لا تجعل الاكتئاب ينتصر عليك، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والأسماك واللحوم الحيوانية، يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لدراسة جديدة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، يحاول الخبراء دائمًا اتباع معالجة تتعلق بأشياء من الحياة اليومية، جميعنا نحب الطعام، لذا من هنا يمكن أن يكون العلاج فعال، وللتأكد بشكل عملي، قام الباحثون بالنظر في طلاب 76 جامعة حول العالم، و وجدوا إن الطعام
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يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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تناول الأسماك قبل العام الأول لطفلك يجنبه الربو

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع قبل بلوغ عام واحد يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو، حيث درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة 28 و40% على التوالي، وبهذا وصفت الجمعيات الخيرية اليوم نتائج الورقة بأنها خطوة "مشجعة" في مكافحة الحساسية.
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الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
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3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
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البرقوق المجفف والجوافة.. أطعمة رائعة لفقدان الوزن

عند الحديث عن فقدان الوزن، نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، دون زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك الخضراوات الورقية من الأطعمة المهمة التي يجب إدراجها دائمًا من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من جانب، ومن ناحية أخرى هي مصدر قوي للألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، إذ يمكنك تناول الأفوكادو والتوت والتين والخوخ، وبالتالي تستطيع تحقيق وزن مثالي في وقت قصير، نقلًا عن "stylecraze".
جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
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