تناول اللحوم الحيوانية يحارب الاكتئاب خلال 3 أسابيع

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

دايت صحي

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق بسيطة، للتخلص من مرض العصر النفسي وهو "الاكتئاب"، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، كما إن التحدث مع الأصدقاء والأقارب يفيد بشكل كبير، وإذا كنت تفضل العزلة في مثل هذه الأوقات، يمكنك كتابة الأشياء التي تزعجك في ورقة، وحاول التفكير في حلول إيجابية، ولكن لا تجعل الاكتئاب ينتصر عليك، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والأسماك واللحوم الحيوانية، يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، نقلًا عن "dailymail".

وفقًا لدراسة جديدة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يساعد بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب في أقل من شهر، يحاول الخبراء دائمًا اتباع معالجة تتعلق بأشياء من الحياة اليومية، جميعنا نحب الطعام، لذا من هنا يمكن أن يكون العلاج فعال، وللتأكد بشكل عملي، قام الباحثون بالنظر في طلاب 76 جامعة حول العالم، و وجدوا إن الطعام