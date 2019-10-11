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هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

إذا لم يتم علاجها، ستؤدي الأقواس المتساقطة والتلف إلى عدد كبير من المشكلات الأخرى بسرعة كبيرة، كما أن تورم الرباط الذي يربط الكعب بأصابع القدم أثر جانبي أكثر شيوعًا
تحرير:فيروز ياسر ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
آلام القدمين
آلام القدمين
السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
كشف التقييم الذي أجراه معهد NPD Group لصحة القدم الوقائية (IPFH)، أن 51% من الأشخاص الذين أوضحوا أن صحة قدمهم متوسطة أو ليست على ما يرام جميعهم يعانون من السمنة المفرطة، ولهذا فإن زيادة مؤشر كتلة الجسم "يرتبط بقوة بألم القدم والإعاقة. والشخص الذي مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من أو يساوي 25 يعتبر زائدا
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في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حارب التوتر بالضحك

عند البحث في دفاتر الماضي، سنجد أن الجميع كان ينظر للمرض النفسي وكأنه وصمة عار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، لأن الجميع كان في حالة خوف أن يفصح عن اضطراباته العقلية والنفسية، مع تطور العلم، وتفهم جيد للطبيعة الإنسانية، قرر العالم أن يهتم بالمرضى النفسيين، والوقوف بجانبهم، لتقديم يد العون، ومساعدتهم على التصالح مع أنفهسم، لذا يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، كتأييد للحقوق المشروعة للمرضى، وتغيير النظرة إليهم، نقلا عن "uhs.umich".
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لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي. ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
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الاضطراب الموسمي يصيبك في الشتاء.. 4 طرق للتغلب عليه

هناك بعض التغيرات التي تطرأ على حياتك عند بدء فصل الشتاء، لكنك لا تدري سبب ما يحدث لك، حيث من السهل الاستسلام لإغراء تناول الطعام والنوم أكثر قليلا في هذا الوقت، كما يصبح الطقس أكثر برودة، ويبدو أن فصل الشتاء قاب قوسين أو أدنى. من ناحية أخرى، هناك حالة من الكسل شائعة بين العديد من الأشخاص، كما أن البعض يجد صعوبة في الاستمتاع بالحياة، كما تظهر أعراض مشابهة للاكتئاب، لكنك في الحقيقة تعاني من اضطراب عاطفي موسمي الذي يسمى بـ SAD، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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