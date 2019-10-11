هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

إذا لم يتم علاجها، ستؤدي الأقواس المتساقطة والتلف إلى عدد كبير من المشكلات الأخرى بسرعة كبيرة، كما أن تورم الرباط الذي يربط الكعب بأصابع القدم أثر جانبي أكثر شيوعًا
السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض.
ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
كشف التقييم الذي أجراه معهد NPD Group لصحة القدم الوقائية (IPFH)، أن 51% من الأشخاص الذين أوضحوا أن صحة قدمهم متوسطة أو ليست على ما يرام جميعهم يعانون من السمنة المفرطة، ولهذا فإن زيادة مؤشر كتلة الجسم "يرتبط بقوة بألم القدم والإعاقة.
والشخص الذي مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من أو يساوي 25 يعتبر زائدا
كشف التقييم الذي أجراه معهد NPD Group لصحة القدم الوقائية (IPFH)، أن 51% من الأشخاص الذين أوضحوا أن صحة قدمهم متوسطة أو ليست على ما يرام جميعهم يعانون من السمنة المفرطة، ولهذا فإن زيادة مؤشر كتلة الجسم "يرتبط بقوة بألم القدم والإعاقة.
والشخص الذي مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من أو يساوي 25 يعتبر زائدا في الوزن، وعندما يكون مؤشر كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30 يعني أن الشخص يعاني من السمنة المفرطة.
إن زيادة الوزن أو السمنة لا تؤثر فقط على القدمين، ولكن على الكاحلين والركبتين والوركين أيضًا، حيث يتم تغيير طريقة المشي والتنقل.
الأقواس الساقطة هي أحد الآثار الجانبية الشائعة للسمنة، ويمكن أن تؤدي إلى ألم طويل الأجل، فضلا عن عدد من المشاكل الأخرى.
إذا لم يتم علاجها، ستؤدي الأقواس المتساقطة والتلف إلى عدد كبير من المشكلات الأخرى بسرعة كبيرة، كما أن تورم الرباط الذي يربط الكعب بأصابع القدم هو الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا للسمنة على القدمين، مما يؤدي إلى ألم حاد في جميع أنحاء القدم، وتؤثر كل هذه العوامل على كيفية السير والجلوس والنوم، مما يؤدي عادة إلى مزيد من الألم والمضاعفات.
كما أوضحت الأبحاث أن أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للإصابات مثل كسر في الكاحل أو مشاكل في الركبة لدرجة أن يحتاج إلى الاستبدال.
وعند دراسة سجل استبدال المفاصل الكندي، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 35 هم أكثر عرضة بـ8.5 مرة إلى احتياج كامل للركبة من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من 25، بينما من المرجح أن يحتاج المصابون بمؤشر كتلة الجسم البالغ 40 أو أعلى بـ33 ضعفًا تقريبًا إلى استبدال كلي للركبة.
ما الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الحفاظ على صحة القدمين؟
تعد صحة قدمك أحد الأسباب الأخرى لفقدان الوزن بأمان من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، كما يمكن أن تساعد النصائح التالية في معالجة آلام القدم وعدم الراحة المرتبطة بزيادة الوزن، وقد تسهل عليك أيضًا القيام بأنشطتك اليومية والمشاركة في برنامج تمرين:
1- من المعروف أن زيادة الوزن مرتبطة بمرض السكري، لذا تحقق من مستويات السكر في الدم بانتظام، فعند إبقائها تحت السيطرة يقلل من خطر الإصابة بقرح القدم التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات تهدد الحياة أو بتر الأعضاء دون علاج.
2- ارتداء الجوارب المبطنة للمساعدة في الحماية من الإصابات في الجلد والأنسجة الرخوة في القدم، كما يجب ارتداء أحذية ذات نعل سفلي مانع للانزلاق.
3- تجنب المشي حافي القدمين حتى في المنزل واتخاذ خطوات مهمة أخرى لتجنب إصابة الجلد والأنسجة الرخوة في قدميك.
4- عليك الحفاظ على نظافة قدميك، وفحصهما يوميا للتأكد من عدم وجود جروح أو كدمات وغيرها من البقع المحتملة، كما يجب اتخاذ خطوات أخرى للعناية بقدميك.
تعتبر السمنة مشكلة تؤثر بشكل أساسى على الجسم بأكمله، لكن غالبًا ما يتم تجاهل آثارها على القدمين، على الرغم من كونه مؤلمًا جدًا ويمكن أن يغير الحياة.
وإذا كنت جادا في معالجة مشاكل الوزن، فإن العناية بالقدمين ضرورية، كما أن ارتداء الأحذية المريحة توفر دعما للقدمين وتمنع التلف، ولكن الأهم من كل ذلك فقدان الوزن الزائد.