هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

إذا لم يتم علاجها، ستؤدي الأقواس المتساقطة والتلف إلى عدد كبير من المشكلات الأخرى بسرعة كبيرة، كما أن تورم الرباط الذي يربط الكعب بأصابع القدم أثر جانبي أكثر شيوعًا

تحرير:فيروز ياسر ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

آلام القدمين

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.

كشف التقييم الذي أجراه معهد NPD Group لصحة القدم الوقائية (IPFH)، أن 51% من الأشخاص الذين أوضحوا أن صحة قدمهم متوسطة أو ليست على ما يرام جميعهم يعانون من السمنة المفرطة، ولهذا فإن زيادة مؤشر كتلة الجسم "يرتبط بقوة بألم القدم والإعاقة. والشخص الذي مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من أو يساوي 25 يعتبر زائدا