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زاهي حواس يكشف سرا جديدا لقدماء المصريين في الأقصر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
زاهي حواس - صورة أرشيفية
زاهي حواس - صورة أرشيفية
أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادي القرود بالأقصر، اليوم الخميس، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، كاشفا عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم (65) وجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(أوراستاكا) عليها رسم قرد.
وذكر حواس أنه تم الكشف داخل المنطقة الصناعية على حفرة ضخمة للتخزين وفرن لحرق الفخار و"تانك" للمياه، وخاتم خاص بالملك أمنحتب الثالث، وأجنحة إله حورس من الأسرة الـ 18، وخاتم فضة يخص ملكة من الملكات، موضحا أنه تم البدء في تلك الحفائر عامي 2010 و2011، وتوقفت، ثم تم العمل بها خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه
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زاهى-حواس

زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
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وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
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زاهي حواس: البحث عن مقابر بوادي القرود في الأقصر

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة، وأن البعثة المصرية بدأت العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، ونجحت في العثور لأول مرة في المنطقة على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك.
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التأمين الصحي بالإسماعيلية يستقبل مواطني 5 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن مواطني محافظات المرحلة الأولى وهي «السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية» بدأو في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لليوم الثاني، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا، ليقوم بتسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل.
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ديسمبر.. مصر تسترد مجموعة من آثارها المسروقة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استرداد مجموعة من القطع الأثرية من الخارج شهر ديسمبر القادم، مضيفا أنه من المقرر افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ خلال الـ 4 شهور المقبلة، وأن شركات السياحة بدأت وضع متحف الغردقة ضمن برنامجها السياحي، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بمتحف الحضارة.
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المتحف الكبير يستقبل 331 قطعة أثرية ومركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصري الكبير 331 قطعة أثرية، منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية المتواجدة بمعمل الترميم الخاص بها بالقرب من موقع العمل في منطقة آثار الهرم. وقال مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ آمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي، وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب، وهي محفوظة في حالة جيدة.
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