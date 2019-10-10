زاهي حواس يكشف سرا جديدا لقدماء المصريين في الأقصر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

زاهي حواس - صورة أرشيفية

أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادي القرود بالأقصر، اليوم الخميس، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، كاشفا عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم (65) وجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(أوراستاكا) عليها رسم قرد.

وذكر حواس أنه تم الكشف داخل المنطقة الصناعية على حفرة ضخمة للتخزين وفرن لحرق الفخار و"تانك" للمياه، وخاتم خاص بالملك أمنحتب الثالث، وأجنحة إله حورس من الأسرة الـ 18، وخاتم فضة يخص ملكة من الملكات، موضحا أنه تم البدء في تلك الحفائر عامي 2010 و2011، وتوقفت، ثم تم العمل بها خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه