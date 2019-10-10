الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. ورياح وشبورة

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 20 31 دمنهور 19 30 الإسكندرية 18 30 بلطيم 21 28 مطروح 20 28 السلوم 19 27 سيوة 18 33 بورسعيد 22 29 دمياط 23 28 الزقازيق