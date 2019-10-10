إرهاب

انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
شرطة النمسا - صورة أرشيفية
شرطة النمسا - صورة أرشيفية
أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
يذكر أنه في يوليو الماضي، كشفت وثائق برلمانية نمساوية عن تغول قطري داخل النمسا، من خلال مؤسسة تدعى "أنس شفيق" لتمويل أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتة إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في البلاد يثير الريبة والقلق لدى الأوساط السياسية. وذكرت الوثيقة الأولى، المؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2015، ومكونة من صفحتين،
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الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
خلية-البيتلز-فى-داعش

ترامب: نقل داعشيين من خلية «بيتلز» من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما. وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من داعش على صلة بقطع رؤوس في سوريا ضمن مجموعة معروفة باسم بيتلز، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما أسوأ السيئين.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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حركة-طالبان

أفغانستان: مقتل 89 عنصرا من طالبان وإصابة 67 آخرين

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مديرية (بهارك) بالكامل من متمردي حركة (طالبان). وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.
داعش

10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش بالصحراء

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص مكافأتين، تصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وجاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عامين على تفجير كمين تبناه داعش، وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي.
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اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف اليمنية، شمال شرقي البلاد، عن ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.
طعنات-سكين-جريمة

قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
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