انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

شرطة النمسا - صورة أرشيفية

أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

يذكر أنه في يوليو الماضي، كشفت وثائق برلمانية نمساوية عن تغول قطري داخل النمسا، من خلال مؤسسة تدعى "أنس شفيق" لتمويل أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتة إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في البلاد يثير الريبة والقلق لدى الأوساط السياسية. وذكرت الوثيقة الأولى، المؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2015، ومكونة من صفحتين،