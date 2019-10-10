الإفراج الإشعاعي عن واردات الأغذية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت شيرين فراج عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، ورئيس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وجاء في الطلب أنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، بشأن قيام هيئه الطاقة الذرية بمشروع الكشف الإشعاعي بإصدار شهادات إفراج بشأن الإشعاع عن واردات الأغذية واللحوم والحيوانات بالمخالفة للقانون 7 لسنة 2010، والذي جعل الجهة الرقابية الوحيدة هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية والمصرح لها بإصدار شهادات الإفراج فقط دون غيرها.

وقالت "فراج"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن تصريح الدكتور حافظ أحمد المتولي المنسق العلمي للمشروع بهيئة الطاقه الذرية، في مؤتمر، بأنه "بعد الحادثة الإشعاعية فى روسيا سيفرج عن القمح، وإن زادت نسبة الإشعاع به حتى لا يترك الناس للجوع"، وهو منطق معيب ومخالف للقانون وعانت مصر من قبل في حادثة تشرنوبل من دخول