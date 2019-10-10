برلمانية تهاجم موظفو مركز تحديث الصناعة
تحرير:أحمد جاد
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
وزير الصناعة عمرو نصار
تقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، بشأن عمل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والمفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية على المستوى الفردي أو القطاعي، طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، قائلة إن الوزير أصدر قرارا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة، وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب الاستثمارات من خلال شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أبو السعد، في تصريح لها، اليوم الخميس: "هذا الكلام ينافي أرض الواقع، فهذا المركز ما هو إلا مجموعة من الموظفين المكتبيين، لا يغادرون المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بمشكلات الصناعة".وذكرت: "المتابع لمهمة المركز وفقا للقانون يجده يحتوى على مهام جسيمة، منها: المشاركة في إعداد وتنفيذ
وأضافت أبو السعد، في تصريح لها، اليوم الخميس: "هذا الكلام ينافي أرض الواقع، فهذا المركز ما هو إلا مجموعة من الموظفين المكتبيين، لا يغادرون المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بمشكلات الصناعة".
وذكرت: "المتابع لمهمة المركز وفقا للقانون يجده يحتوى على مهام جسيمة، منها: المشاركة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات تعميق وتحديث الصناعة العاملة في مجالات الصناعات التحويلية والحرفية واليدوية والتراثية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها، وإعداد وتنفيذ البرامج الفنية اللازمة لزيادة تنافسية الصناعات من خلال الدعم الفني والتدريب وتقديم الخبرة ونقل التكنولوجيا، وإعداد الدراسات القطاعية والإستراتيجية للنهوض بالصناعات فيما يخص عمليات التصنيع والتسويق خارجيا وداخليا، وعداد وتنفيذ برامج المساندة لتكوين تكتلات تصديرية للصناعات وخاصة المصدرين الجدد".
وتساءلت: "هل المركز يقوم بالمهام المنوط بها؟ إذا ما قام بـ10% من المهام المناط بها إليه لكانت الصناعة المصرية تغيرت على يد هذا المركز ذو الميزانية والموازنة المخصصة له من الدولة، والتي كل قرش يخصص له ما هو إلا إهدار للمال العام، المركز بدأ في تقديم الخدمات منذ عام 2002، أي منذ ما يقرب من 18 سنة، إلا أن أثاره على الصناعة المصرية صفر بالمقارنة بعدد السنوات التى يمارس فيها عمله، هل المركز وصل الى حد أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة دعم المؤسسات الصناعية المصرية؟ هل قدم الدراسات من شأنها دعم الصناعة المصرية؟".