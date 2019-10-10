برلمانية تهاجم موظفو مركز تحديث الصناعة

تحرير:أحمد جاد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

وزير الصناعة عمرو نصار

تقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، بشأن عمل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والمفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية على المستوى الفردي أو القطاعي، طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، قائلة إن الوزير أصدر قرارا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة، وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب الاستثمارات من خلال شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضافت أبو السعد، في تصريح لها، اليوم الخميس: "هذا الكلام ينافي أرض الواقع، فهذا المركز ما هو إلا مجموعة من الموظفين المكتبيين، لا يغادرون المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بمشكلات الصناعة".وذكرت: "المتابع لمهمة المركز وفقا للقانون يجده يحتوى على مهام جسيمة، منها: المشاركة في إعداد وتنفيذ