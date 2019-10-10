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وزارة الاتصالات تنعى الدكتور طارق كامل الوزير الأسبق

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق
طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق
تنعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله آلامه ولكنه لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان. ونعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الدكتور طارق كامل.
وقال طلعت: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحدا من أغزر رجالها علما وأرفعهم خلقا وسيظل دوما في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة". وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة
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بورصة (2)

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14302.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70” بمقدار 0.95% ليغلق عند مستوى 529.36 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1408.54 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 719.39 مليون جنيه، بعد التداول على 187.36 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة.
البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
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منها الدواجن.. 7 سلع أدت إلى تراجع التضخم في سبتمبر

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقاط. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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وفاة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

توفى فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، في جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا. وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، إذ تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة 5 أعوام.
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وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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