وزارة الاتصالات تنعى الدكتور طارق كامل الوزير الأسبق

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

تنعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله آلامه ولكنه لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان. ونعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الدكتور طارق كامل.

وقال طلعت: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحدا من أغزر رجالها علما وأرفعهم خلقا وسيظل دوما في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة". وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة