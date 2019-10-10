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زاهي حواس: البحث عن مقابر بوادي القرود في الأقصر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
زاهي حواس - صورة أرشيفية
زاهي حواس - صورة أرشيفية
قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة، وأن البعثة المصرية بدأت العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، ونجحت في العثور لأول مرة في المنطقة على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك.
وأضاف حواس، في تصريح له، اليوم الخميس، على هامش الإعلان عن كشفه الجديد بوادى القرود، أنه بجوار الورش يوجد حفرة للتخزين أخذت ترقيم (KVT) وأمامها تم الكشف عن فرن لحرق الفخار والمعادن، والذي عثر بجواره على خاتمين من الفضة، وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة
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زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
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وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
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زاهي حواس يكشف سرا جديدا لقدماء المصريين في الأقصر

أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادي القرود بالأقصر، اليوم الخميس، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، كاشفا عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم (65) وجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(أوراستاكا) عليها رسم قرد.
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التأمين الصحي بالإسماعيلية يستقبل مواطني 5 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن مواطني محافظات المرحلة الأولى وهي «السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية» بدأو في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لليوم الثاني، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا، ليقوم بتسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل.
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زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
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