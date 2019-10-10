الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

مرصد الفتاوى التكفيرية: اعتداء تركيا على سوريا يساعد على تنامي قوة تنظيم "القاعدة" الممثل في تنظيم "حراس الدين" المتورط في إراقة دماء المدنيين خلال العامين الماضين

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.

وأضاف المرصد أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يسعى إلى تقسيم الدولة السورية ووضع أجزاء منها تحت الوصاية التركية، ويتولى فصيل الجيش السوري الحر الإرهابي تنفيذ هذا المخطط مع النظام التركي، وهذا يندرج ضمن سياسة الإخوان التي تعتمد على الكذب والتضليل لتنفيذ مخططهم التقسيمي بسوريا.اقرأ أيضا| بومبيو: