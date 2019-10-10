إرهاب

الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

مرصد الفتاوى التكفيرية: اعتداء تركيا على سوريا يساعد على تنامي قوة تنظيم "القاعدة" الممثل في تنظيم "حراس الدين" المتورط في إراقة دماء المدنيين خلال العامين الماضين
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
رجب طيب أردوغان الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان الرئيس التركي
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
وأضاف المرصد أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يسعى إلى تقسيم الدولة السورية ووضع أجزاء منها تحت الوصاية التركية، ويتولى فصيل الجيش السوري الحر الإرهابي تنفيذ هذا المخطط مع النظام التركي، وهذا يندرج ضمن سياسة الإخوان التي تعتمد على الكذب والتضليل لتنفيذ مخططهم التقسيمي بسوريا.اقرأ أيضا| بومبيو:
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شرطة-النمسا

انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
خلية-البيتلز-فى-داعش

ترامب: نقل داعشيين من خلية «بيتلز» من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما. وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من داعش على صلة بقطع رؤوس في سوريا ضمن مجموعة معروفة باسم بيتلز، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما أسوأ السيئين.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الجماعات المتطرفة تنفذ حربا نفسية ضد الدولة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في التقرير الصادر عنه، اليوم الأحد، إن الجماعات المتطرفة والإرهابية، في إطار سعيها لتغيير استراتيجيتها الميدانية، تسعى إلى تبني وتنفيذ تكتيكات الحروب النفسية، والتي تطلقها تنظيمات حروب العصابات، إذ رصد المرصد حملات ترويج تلك الجماعات لكتاب بعنوان "العمليات النفسية في حروب العصابات"، الذي كانت قد أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأساس لمواجهة الجماعات المسلحة في 1984.
ديارر

مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.
تنظيم- حراس -الدين (2)

بينهم مصري.. مكافأة أمريكية للقبض على قادة «حراس الدين»

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحددت الوزراة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الخميس، أسماء القادة الثلاثة بالتنظيم، وهم: أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي، موضحة أنهم ينشطون في تنظيم القاعدة منذ سنوات، ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، بحسب قناة الحرة الأمريكية.
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