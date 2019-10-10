بيان جديد من الهجرة بشأن المهندس المصري بالسعودية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف المواطن المصري المهندس علي أبو القاسمـ الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، ‎تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية، موضحة أن النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتا إلى أنه أيضا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية.

وأضافت مكرم، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إرسال مذكرة وجميع الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، وعرض أن هناك متهمين آخرين في القضية وجهت لهم تهمة تصدير المخدر، مؤكدة متابعتها المستمرة للقضية.وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة