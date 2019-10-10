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بيان جديد من الهجرة بشأن المهندس المصري بالسعودية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف المواطن المصري المهندس علي أبو القاسمـ الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، ‎تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية، موضحة أن النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتا إلى أنه أيضا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية.
وأضافت مكرم، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إرسال مذكرة وجميع الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، وعرض أن هناك متهمين آخرين في القضية وجهت لهم تهمة تصدير المخدر، مؤكدة متابعتها المستمرة للقضية.وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة
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زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
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نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
دونالد ترامب

ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.
الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
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