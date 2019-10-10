المالية تنفي الانتهاء من إعداد قانون ضريبة الدخل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

وزارة المالية

نفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الخميس، ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها. وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة حرصها على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة، أو الإعفاءات المقررة، أو السياسة الضريبية في مشروع قانون الضريبة على الدخل. وذكرت أن قانون الضريبة على الدخل خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي