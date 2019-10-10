بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي
من المنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة مواقف صارمة إزاء تحرك تركيا العسكري في شمال شرق سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، مما قد يسفر عن ضربات اقتصادية جديدة لأنقرة
تحرير:محمود نبيل
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
أردوغان
بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب.
الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
وأصدر الرئيس ترامب تحذيرًا صريحًا إلى رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع، بضرورة الابتعاد عن سوريا، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الاقتصاد التركي.
وجاء التهديد بعد إعلان أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من شمال شرق سوريا، تاركة حلفاء أمريكا الأكراد أمام هجوم تركي منذ فترة طويلة.
وقال ترامب عبر تغريدة على تويتر،
وأصدر الرئيس ترامب تحذيرًا صريحًا إلى رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع، بضرورة الابتعاد عن سوريا، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الاقتصاد التركي.
وجاء التهديد بعد إعلان أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من شمال شرق سوريا، تاركة حلفاء أمريكا الأكراد أمام هجوم تركي منذ فترة طويلة.
وقال ترامب عبر تغريدة على تويتر، الأحد الماضي: "إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبرته، بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى، أنها خارج عن حدود المسموح، فسوف أقضي على اقتصادها بالكامل، لقد فعلت ذلك من قبل".
وأضاف في اليوم التالي أن "قتال تركيا غير الضروري سيكون مدمرًا لاقتصادها وعلى عملتها الهشة للغاية"، محذرًا أردوغان من عواقب البدء في عملية عسكرية ضد المواقع الكردية في شمال شرق سوريا.
وبدا من الواضح أن هذه التحذيرات لم يتم الالتفات إليها، حيث أطلقت الحكومة التركية، أمس الأربعاء، عملية محدودة في سوريا، وبثت وسائل الإعلام لقطات من الانفجارات في البلدات الحدودية.
وفي بيان له، قال ترامب إن تركيا "غزت" سوريا، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم وقد أوضحت لتركيا أن هذه العملية تمثل فكرة سيئة".
ولا يزال المسؤولون غير متأكدين مما إذا كانت تركيا تقوم بمجرد خطوة رمزية داخل الحدود أو ما إذا كانت قواتها تخطط للضغط على العمق السوري والمخاطرة بتصعيد الصراع مع المقاتلين الأكراد.
ورأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه ما زال من غير الواضح ما الذي يمكن أن تفعله تركيا، ومدى قدرة ذلك على تحريك الولايات المتحدة للرد، وما الذي يمكن أن تحققه هذه الاستجابة فعليًّا.
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وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استخدم القوة الاقتصادية الأمريكية لمعاقبة تركيا من قبل، فمنذ أغسطس الماضي، أمر ترامب بزيادة هائلة في التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم التركي كنوع من الانتقام في مواجهة دبلوماسية مع أنقرة بشأن احتجاز تركيا أندرو برونسون، القس من ولاية كارولينا الشمالية.
وكان لهذه الخطوة -التي شملت استخداما غير معتاد للتعريفات، وهي أداة تجارية مصممة لأهداف سياسية واضحة- تأثير مباشر على الاقتصاد التركي المضطرب، مما تسبب في خسارة الليرة التركية ما يزيد على 18% من قيمتها.
ومع ذلك، فإن الرئيس لديه علاقة معقدة مع أردوغان، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وتركيا على خلاف دائمًا في عدد من مجالات السياسة الخارجية، فإن ترامب أكد بعد إعلان يوم الأحد على أهمية علاقة واشنطن وأنقرة.
واستعرض ترامب عبر تغريدة قائمة الجوانب الإيجابية لتلك العلاقة، بما في ذلك دور تركيا كحليف للناتو وشريك تجاري مع الولايات المتحدة، وقرارها بالإفراج عن برونسون العام الماضي، وموقعها في برنامج إنتاج المقاتلة F-35.
وبشكل عام، يدرك ترامب مدى أهمية تعامله مع التحديات التركية، وخاصة أن بعضها أدى إلى تحرك أنقرة لإطلاق سراح القس الأمريكي بعد أن أصبح اقتصادها على شفا الخراب، كما أنه منذ بضعة أشهر فقط، وتحديدًا في يوليو الماضي، أدى قرار تركيا بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 إلى فرض حظر على شراء أنقرة للطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز F-35 وتهديد بفرض عقوبات جديدة.