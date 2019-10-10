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الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
العفو عن سجناء - صورة أرشيفية
العفو عن سجناء - صورة أرشيفية
أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، وانتهت أعمالها لاستحقاق 280 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدوري التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط
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رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
نبيلة-مكرم

بيان جديد من الهجرة بشأن المهندس المصري بالسعودية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف المواطن المصري المهندس علي أبو القاسمـ الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، ‎تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية، موضحة أن النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتا إلى أنه أيضا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية.
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زاهي حواس: البحث عن مقابر بوادي القرود في الأقصر

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة، وأن البعثة المصرية بدأت العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، ونجحت في العثور لأول مرة في المنطقة على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
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انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في التضحية

قالت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، إن نصر أكتوبر يعد نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، مضيفا: "نحتفل معا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء"، جاء ذلك في تدوينة لها نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
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وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.
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