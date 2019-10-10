الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

العفو عن سجناء - صورة أرشيفية

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي، وانتهت أعمالها لاستحقاق 280 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدوري التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط