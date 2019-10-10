جريمة

كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تحرير:محمد مجلي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.
وبحسب ما تداوله مشتركون على "فيسبوك" أنه أثناء نزول سيدة برفقة سيدة من ميكروباص صغير الحجم، 7 راكب، فإن الشخص المتهم سعى لخطف الطفلة من يديها، إلا أنها صرخت مستغيثة بالأهالي الذين اقتادوه إلى أحد محال الجزارة لحين استدعاء الشرطة. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا
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محكمة-جنايات-القاهرة

المشدد والعزل.. الحكم على متهمي قضية فساد القمح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد.
قفاص-محكمة

المشدد لرئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق في«رشوة التموين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، اليوم الخميس، بمعاقبة ع. ف. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
أطفال مذبحة أبو النمرس

الطفل الناجي من مذبحة أبو النمرس يكشف كواليس الجريمة

مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الطفل عامر، الناجي من مذبحة أبو النمرس، إذ عثر الأهالي على والدته "شيماء" 27 سنة، وشقيقته دنيا 10 سنوات، مذبوحتين، فيما تبين طعن الطفل "عامر" بسكين وإلقاؤه من أعلى سطح منزل أسرته، حيث عثر عليه الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، ليكشف لوالده هوية مرتكب المذبحة، إذ أكد الطفل أن عمه ونجله هما من اقتحما منزله، وقتلوا أمه وشقيقته وحاولوا قتله، وكان شقيقه الصغير "مروان" صاحب الأعوام الأربعة فى الشقة، ويبدو أنهما تركاه لصغر سنه، معتقدين عدم تمكنه من فضح الأمر الذى تكشفت تفاصيله بنجاة "عامر" البالغ من العمر 7 سنوات.
سعاد-الخولى

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
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