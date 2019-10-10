كنت بعاكس مش بخطف.. حقيقة ضبط لص العجمي

تحرير:محمد مجلي ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

تداول مشتركون على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشاب تم إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية، بدعوى محاولته خطف طفلة من يد والدتها، في أثناء نزولها من ميكروباص صغير الحجم بالعجمى، وتم اقتياده إلى أحد محال الجزارة تمهيدا لتسليمه إلى قسم الشرطة، بينما كشفت مديرية أمن الإسكندرية، حقيقة الواقعة والتى تبين عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات بشأن الواقعة أثبتت عدم صحتها وتبين قيام الشخص المقبوض عليه بمعاكسة الأم.

وبحسب ما تداوله مشتركون على "فيسبوك" أنه أثناء نزول سيدة برفقة سيدة من ميكروباص صغير الحجم، 7 راكب، فإن الشخص المتهم سعى لخطف الطفلة من يديها، إلا أنها صرخت مستغيثة بالأهالي الذين اقتادوه إلى أحد محال الجزارة لحين استدعاء الشرطة. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا