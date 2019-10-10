تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم في دوري الأبطال

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في السادس من أكتوبر، عن وجود النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق للأهلي أن التقى بالنجم الساحلي في إطار منافسات دوري الأبطال في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف المارد الأحمر في مواجهتين وانتهت مواجهتان بفوز النجم الساحلي بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مواجهتين. وتعد المواجهة المقبلة بين الفريقين هي الأولى التي تجمعهما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال حيث جاءت جميع مواجهات الفريقين السابقة بالبطولة في الأدوار الإقصائية.

وأكبر فوز في مواجهات الفريقين كان حليف الأهلي بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 6-2 في إياب دور نصف نهائي نسخة 2017 من البطولة. ونجح نجوم الأهلي في الوصول لشباك النجم في 11 مناسبة واستقبلت شباكه 7 أهداف ويعد وليد أزارو الهداف التاريخي بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف. المواجهة الأولى للفريقين تعود إلى نسخة

وأكبر فوز في مواجهات الفريقين كان حليف الأهلي بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 6-2 في إياب دور نصف نهائي نسخة 2017 من البطولة.



ونجح نجوم الأهلي في الوصول لشباك النجم في 11 مناسبة واستقبلت شباكه 7 أهداف ويعد وليد أزارو الهداف التاريخي بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف.



المواجهة الأولى للفريقين تعود إلى نسخة عام 2005 وتحديدا في الدور النهائي وانتهت مباراة الذهاب في تونس (0-0)، وفي مباراة العودة كان الفوز حليف الأهلي (3-0) ليتوج باللقب.



وكانت المواجهة الثانية للفريقين في نهائي نسخة 2007 وانتهت نتيجة المباراة الأولى بنتيجة (0-0) وخسر الأهلي مباراة العودة بنتيجة 3-1.



وفي المواجهة الثالثة في نصف نهائي نسخة 2017 وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 2-1 وفي الإياب حقق الأهلي الفوز بنتيجة 6-2.

