رياضة

ماذا قدم الأهلي أمام الهلال في دوري الأبطال؟

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الأهلي
الأهلي
أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق أن التقي الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين. المواجهة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والمقرر لها 6-7 ديسمبر المقبل تحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين.
ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف، ونجح ثلاثة لاعبين في زيارة شباك الهلال السوداني في مواجهات الفريقين وهم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني. المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى نهائي نسخة 1987 وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل
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الاهلى-والزمالك-الناشئين (3)

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
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رمضان صبحي الاهلي حسين الشحات مجدي قفشة رامي ربيعة

تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في السادس من أكتوبر، عن وجود النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق للأهلي أن التقى بالنجم الساحلي في إطار منافسات دوري الأبطال في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف المارد الأحمر في مواجهتين وانتهت مواجهتان بفوز النجم الساحلي بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مواجهتين. وتعد المواجهة المقبلة بين الفريقين هي الأولى التي تجمعهما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال حيث جاءت جميع مواجهات الفريقين السابقة بالبطولة في الأدوار الإقصائية.
الأهلى -واطلع برة (13)

اليوم.. الأهلي يتسلّم درع الدوري في احتفالية كُبرى

يُقام مساء اليوم الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018-2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
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