ماذا قدم الأهلي أمام الهلال في دوري الأبطال؟

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق أن التقي الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين. المواجهة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والمقرر لها 6-7 ديسمبر المقبل تحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف، ونجح ثلاثة لاعبين في زيارة شباك الهلال السوداني في مواجهات الفريقين وهم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني. المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى نهائي نسخة 1987 وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف، ونجح ثلاثة لاعبين في زيارة شباك الهلال السوداني في مواجهات الفريقين وهم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني.



المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى نهائي نسخة 1987 وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بمباراة العودة بهدفين دون رد.



وجمعت المواجهة الثانية الفريقين في إطار منافسات دور الـ32 لنسخة 2004 انتهت المواجهة الأولى بفوز الهلال بهدف دون رد وانتهت مباراة العودة بنتيجة التعادل السلبي.



وجاءت المواجهة الثالثة في دور مجموعات نسخة 2007 من البطولة انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 بينما حقق الهلال الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.