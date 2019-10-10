فايلر عن دوري الأبطال: لا نركز إلا في مواجهة الزمالك

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

رينيه فايلر

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الفريق الأحمر منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام، وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولا بد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرًا إلى تقديره واحترامه لكل المنافسين سواء محليا أو إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم

وشدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرًا إلى تقديره واحترامه لكل المنافسين سواء محليا أو إفريقيا.



وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.



من جانبه، حرص فايلر، على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.



ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبي جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.

