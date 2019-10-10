رياضة

فايلر عن دوري الأبطال: لا نركز إلا في مواجهة الزمالك

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الفريق الأحمر منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام، وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولا بد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.
وشدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرًا إلى تقديره واحترامه لكل المنافسين سواء محليا أو إفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم
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الاهلى-والزمالك-الناشئين (3)

قبل قمة الكبار.. زمالك 2004 يضرب الأهلي بثنائية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز هدفي الزمالك كل من يحيي محمد وأحمد هلاس وبهذا الفوز يواصل فريق الزمالك مواليد 2004 تصدر الدوري برصيد 13 نقطة ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرًا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربًا وخالد عمران إداري وشرف محمود اخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
الاتحاد والزمالك

لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
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