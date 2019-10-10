وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

تحرير:أحمد جاد ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

لرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.

وأضاف وهدان، في بيان له، اليوم الخميس، أن تركيا كانت وما زالت تمثل منطقة ارتكاز لتوزيع الإرهابين على دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا لضرب استقرار تلك الدول، والاستفادة من حالة الفوضى فيها، مضيفا: "إنها حرب ضد الإنسانية، أين منظمات حقوق الانسان من انتهاكات أردوغان المستمرة؟".وطالب المجتمع الدولي ممثلا