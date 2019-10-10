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محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
ندوة المخرج محمد فاضل
ندوة المخرج محمد فاضل
بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".
فيما، قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني كانت مع زوجها، إذ أنه يشارك الفنان في رسم الشخصية واختيار كافة التفاصيل، مضيفة أنه شخص أناني جدا في عمله، وليس كما يقال إنه كان يدخل العمل من أجل أن يعطي دورا لزوجته، وبدليل فيلم "حب في الزنزانة"، والذي كان من المقىر
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جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
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المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.
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وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية (صور)

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
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جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
72762241_735592426912125_5930480246632480768_n

المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.
71673799_411789469539142_8191991814597640192_n (1)

وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية (صور)

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
الأمير-أباظة

إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
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