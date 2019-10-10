محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

ندوة المخرج محمد فاضل

بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".

فيما، قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني كانت مع زوجها، إذ أنه يشارك الفنان في رسم الشخصية واختيار كافة التفاصيل، مضيفة أنه شخص أناني جدا في عمله، وليس كما يقال إنه كان يدخل العمل من أجل أن يعطي دورا لزوجته، وبدليل فيلم "حب في الزنزانة"، والذي كان من المقىر