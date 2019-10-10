أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها
تحرير:رنا عبد الصادق
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 685 جنيهًا.
عيار 24: 783 جنيهًا.
عيار 18: 587 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5480 جنيها.
سعر الأوقية: 1506 دولارات.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 685 جنيهًا.
عيار 24: 783 جنيهًا.
عيار 18: 587 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5480 جنيها.
سعر الأوقية: 1506 دولارات.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.