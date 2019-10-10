أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 685 جنيهًا. عيار 24: 783 جنيهًا. عيار 18: 587 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5480 جنيها. سعر الأوقية: 1506 دولارات. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون