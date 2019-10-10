منها الدواجن.. 7 سلع أدت إلى تراجع التضخم في سبتمبر

واصل معدل التضخم تراجعه للشهر الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى له بنحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الدواجن والأرز والأسماك وغيرها من السلع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

أسعار الدواجن

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقاط. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال سبتمبر الماضي وفقا لما يلي: سلع انخفضت أسعارها في سبتمبر قسم الطعام والمشروبات انخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.1%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من: -انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.8%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 8%. -انخفاض