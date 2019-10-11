مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

تتغير أنماط الأسواق العالمية للسيارات تبعًا للعديد من العوامل، وهو الأمر الذي يجعل بعض الموديلات تصل إلى أعلى مستوياتها التجارية على مستوى الأسعار

تحرير:محمود نبيل ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بوجاتي

شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية. وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "esquire" أغلى السيارات الموجودة في الوقت الحالي بالأسواق العالمية المختلفة، والتي تنتمي بطبيعة الحال إلى طراز الموديلات الرياضية الخارقة. بوجاتي تشيرون سبورت كانت أسرع سيارة في العالم وقتها، إذ يمكن أن تصل سرعتها إلى 420 كيلومترًا في الساعة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات