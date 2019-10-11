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مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

تتغير أنماط الأسواق العالمية للسيارات تبعًا للعديد من العوامل، وهو الأمر الذي يجعل بعض الموديلات تصل إلى أعلى مستوياتها التجارية على مستوى الأسعار
تحرير:محمود نبيل ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
بوجاتي
بوجاتي
شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية. وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "esquire" أغلى السيارات الموجودة في الوقت الحالي بالأسواق العالمية المختلفة، والتي تنتمي بطبيعة الحال إلى طراز الموديلات الرياضية الخارقة. بوجاتي تشيرون سبورت كانت أسرع سيارة في العالم وقتها، إذ يمكن أن تصل سرعتها إلى 420 كيلومترًا في الساعة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات
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تستحق العودة.. سيارات جيل الثمانينيات الأقوى

استطاعت مجموعة من السيارات التي ظهرت بقوة في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، تحقيق العديد من الأمور الجيدة على المستوى الفني، ما أسهم في إرضاء قطاع كبير من الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التطور الفني والتكنولوجي الذي صاحب صناعة السيارات في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فإن جمهور السيارات لا يزال يتذكر الموديلات القوية التي ظهرت بقوة في الأسواق خلال فترة الثمانينيات، ما جعل البعض يتمنى عودتها في الوقت الحالي بالأسواق.
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مع اقتراب نهايتها.. السيارات الأنجح في 2019

مع اقتراب نهايتها، شهد عام 2019 العديد من السيارات التي حققت نجاحات واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وجذبت فئات مختلفة من الجماهير، وهو ما كان بمثابة شهادة نجاح للشركات المنتجة لتلك الإصدارات والموديلات الجديدة. وتنافست العشرات من الشركات العالمية بالعديد من الموديلات، إلا أن الأبرز منها استطاع أن يبهر الجمهور بسلسلة من الإمكانات والقدرات الفنية لتلك السيارات، خاصة بعد إصدارها بشكل رسمي في الأسواق العالمية في الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي ستكون أيضًا الرهان الرئيس في 2020.
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واحدة تجنبها.. ماذا قدمت السيارات الصغيرة في 2019؟

تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، مما يجعلها دومًا تحت اختبار وأنظار النقاد في العديد من الأوقات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة أنها تتمتع بالفعل بقدرات تجارية على جذب الجماهير. على مدى العام الجاري، كانت هناك علامات واضحة لنجاح السيارات صغيرة الحجم في الأشهر الماضية، وذلك سواء على المستوى التجاري أو التقييم الفني للخبراء، الذين كان لهم آراء خاصة في مجموعة كبيرة من الإصدارات صغيرة الحجم بالأسواق العالمية المختلفة.
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