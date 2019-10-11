مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

تتغير أنماط الأسواق العالمية للسيارات تبعًا للعديد من العوامل، وهو الأمر الذي يجعل بعض الموديلات تصل إلى أعلى مستوياتها التجارية على مستوى الأسعار
شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية.
وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "esquire" أغلى السيارات الموجودة في الوقت الحالي بالأسواق العالمية المختلفة، والتي تنتمي بطبيعة الحال إلى طراز الموديلات الرياضية الخارقة.
بوجاتي تشيرون سبورت
كانت أسرع سيارة في العالم وقتها، إذ يمكن أن تصل سرعتها إلى 420 كيلومترًا في الساعة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "esquire" أغلى السيارات الموجودة في الوقت الحالي بالأسواق العالمية المختلفة، والتي تنتمي بطبيعة الحال إلى طراز الموديلات الرياضية الخارقة.
بوجاتي تشيرون سبورت
كانت أسرع سيارة في العالم وقتها، إذ يمكن أن تصل سرعتها إلى 420 كيلومترًا في الساعة، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 8000 سي سي بقوة 1500 حصان، ويمكنها الانتقال من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية.
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وتصل تكلفة بوجاتي تشيرون في العام الجاري إلى سعر 3 ملايين دولار، وحاليا تباع بما يتجاوز 3.2 مليون دولار في الأسواق العالمية، وهو ما يعني أنها لا تزال واحدة من أغلى وأسرع السيارات بشكل عام.
أستون مارتن فالكيري
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، واستطاعت خلال العام الجاري أن تحقق مستويات رائعة من الناحية الفنية، حيث تعمل بمحرك يتكون من 12 سلندر V12، ما يؤهلها لضخ قوة حصانية تصل إلى أكثر من 1100 وحدة، وهو الأمر الذي يؤهلها بشكل واضح للتمتع بسمات سباقات السرعة في فورمولا 1.
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وتعرض في الأسواق العالمية بأسعار تصل إلى 2.56 مليون دولار، أي ما يساوي 43 مليون جنيه، وذلك دون إضافة الجمارك وغيرها من المصروفات.
لامبورجيني فينينو رودستر
على مدى السنوات الخمس الماضية، كان لها وجود ضخم في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تحقق شعبية واسعة، ليس عن طريق المشترين، بل الخبراء الذين أشادوا بإمكانيات السيارة الرياضية الفاخرة، سواء على مستوى التصميم أو حتى القدرات الفنية الخيالية.
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وتُعرَض لامبورجيني فينينو رودستر بسعر يصل إلى 4 ملايين دولار، أي ما يساوي 66 مليون جنيه تقريبا، وهي لم تصدر سوى بخمس نسخ فقط، تم بيع ثلاث منها فقط منذ عام 2014 وحتى الآن.
كوينيجسيج CCXR تريفيتا
تعمل السيارة التي تنتجها "كوينيجسيج" بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4800 سي سي ذي 8 سلندرات، وتعطي قوة 1400 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران يصل إلى 797 رطلا، وقامت الشركة ببناء ثلاثة نماذج فقط من CCX، قبل أن تتخذ قرارا بإيقاف عملية إنتاجها إلى الأبد.
وتُعرض كوينيجسيج CCXR تريفيتا بسعر يصل إلى 4.8 مليون دولار، أي ما يساوي 79 مليون جنيه تقريبا.
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رولز رويس سويبتايل
تعد ثاني أغلى سيارة على مستوى أسواق العالم في التاريخ، ويصل سعر السيارة الفاخرة الخيالية إلى 13 مليون دولار، أي ما يساوي 214.5 مليون جنيه، وهو ما يجعلها واحدة من أغلى السيارات الرياضية في الأسواق العالمية.
وتمتلك رولز رويس سويبتايل وجودًا كبيرًا بين شرائح السياسيين والمشاهير وعدد كبير من رجال الأعمال البارزين على مستوى العالم، ومن الناحية الفنية، تمتلك السيارة محركًا بسعة 6750 سي سي ذا 12 سلندر "V12"، مدعما بشاحن توربيني مزدوج.