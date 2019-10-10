في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حارب التوتر بالضحك
عند التعرض لموقف يثير بداخلك الشعور بالخوف، ستجد التوتر يتسلل إليك، ويسلبك كل شيء، لم تعد قادرًا على التفكير في شيء إيجابي، لذا عليك أن تتعلم محاربته بذكاء
تحرير:إسراء سليمان
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الصحة النفسية
عند البحث في دفاتر الماضي، سنجد أن الجميع كان ينظر للمرض النفسي وكأنه وصمة عار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، لأن الجميع كان في حالة خوف أن يفصح عن اضطراباته العقلية والنفسية، مع تطور العلم، وتفهم جيد للطبيعة الإنسانية، قرر العالم أن يهتم بالمرضى النفسيين، والوقوف بجانبهم، لتقديم يد العون، ومساعدتهم على التصالح مع أنفهسم، لذا يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، كتأييد للحقوق المشروعة للمرضى، وتغيير النظرة إليهم، نقلا عن "uhs.umich".
التعايش مع المرض النفسي، ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فكيف تستطيع أن تخبر جميع الأشخاص، إنك طبيعي مثلهم، ولكنك تعاني فقط من بعض الاضطرابات النفسية، وتحتاج للمساعدة، في كثير من الأحيان، تفقد العقاقير الطبية قدرتها على المساعدة، لذا يرجح دائمًا التعامل مع المرض النفسي، من خلال المواجهة، أن يتفهم المريض
التعايش مع المرض النفسي، ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فكيف تستطيع أن تخبر جميع الأشخاص، إنك طبيعي مثلهم، ولكنك تعاني فقط من بعض الاضطرابات النفسية، وتحتاج للمساعدة، في كثير من الأحيان، تفقد العقاقير الطبية قدرتها على المساعدة، لذا يرجح دائمًا التعامل مع المرض النفسي، من خلال المواجهة، أن يتفهم المريض أنه يعاني من شيء ما، ويحتاج إلى الإرادة للتغلب عليه، وما يلي بعض من النصائح المهمة، التي تساعد في الحفاظ على التوازن، أو إعادة التوازن بعد الإصابة بمرض نفسي:
1- قدر نفسك
نحاول دائمًا تقدير الآخرين، وإظهار الاحترام لهم، والتعامل معهم بلطف، ولكن جاء الوقت لنفعل ذلك مع أنفسنا، نحن نستحق دائمًا أن نحترم مشاعرنا وأحلامنا، حب الذات هو أول خطوة في العلاج النفسي، أن تعطي نفسك بعضا من الاهتمام، في كل يوم قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، قف أمام المرآة، ردد يصوتٍ عالٍ، أنك تستحق هذه الحياة، وأن وجودك هنا من أجل هدف سامٍ، يجب عليك البحث عنه، إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعامل نفسك بلين، وتجنب تمامًا تقديم الانتقادات الساخرة لمظهرك أو صفاتك، حدد وقتا لممارسة الهوايات التي تحبها، كما يمكنك تعلم العزف على آلة، وتعلم لغات ومهارات جديدة، ولا تنسَ دروس الرقص "الزومبا"، ستمنحك من الطاقة ما يجعلك قادرًا على الشعور بالإيجابية والانتعاش.
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2- اعتنِ بجسمك
الاعتناء بنفسك بدنيًّا يحسن من صحتك العقلية، لذا تأكد من تناول وجبات صحية غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، كما يجب عليك تجنب تدخين السجائر، وتناول كميات كافية من المياه، للحفاظ على معدلات الترطيب في الجسم، من أجل القيام بالوظائف الحيوية، كما أن ممارسة التمرينات الرياضية يساعد في تقليل الاكتئاب والقلق والتوتر، ويحسن من الحالة المزاجية، ولا تنسَ الحصول على قدر كافٍ من النوم، فأثبت العديد من الباحثين، أن قلة النوم تساهم في رفع معدل الاكتئاب بين طلاب الجامعات.
3- اقترب من الأشخاص الإيجابيين
توجد نوعية من الأشخاص، يفعلون ما بوسعهم من أجل تحطيمك، والتحقير من شأنك، لا تدع لهم الفرصة ليقوموا بذلك، بناء على ذلك، ينبغي اختيار من حولك بعناية شديدة، فالأشخاص الذين لديهم عائلة وروابط اجتماعية قوية، يعيشون حياة صحية أكثر من غيرهم، قم بوضع خطط مع أفراد الأسرة الداعمين والأصدقاء، أو ابحث عن الأنشطة التي يمكنك من خلالها التعرف على أشخاص جدد مثل الذهاب للنادي.
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4- تعامل مع التوتر بذكاء
عند التعرض لموقف يثير بداخلك الشعور بالخوف أو القلق، ستجد التوتر يتسلل إليك، ويسلبك كل شيء، يسيطر على عقلك، لم تعد قادرًا على التفكير في شيء إيجابي، لذا عليك أن تتعلم كيفية محاربته بذكاء، حتى لا ينتصر عليك، شئت أم أبيت، فالتوتر أصبح جزءا من الحياة، لذا عليك بممارسة مهارات التكيف، على سبيل المثال توجد استراتيجية تسمى "دقيقة للتخلص من الاكتئاب"، من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، والسير في الهواء الطلق، إضافة إلى الاعتناء بحيوان أليف، تذكر أيضا أن تبتسم، حيث أظهرت الأبحاث أن الضحك يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك، ويخفف الألم ويقلل من التوتر.
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