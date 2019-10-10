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في اليوم العالمي للصحة النفسية.. حارب التوتر بالضحك

عند التعرض لموقف يثير بداخلك الشعور بالخوف، ستجد التوتر يتسلل إليك، ويسلبك كل شيء، لم تعد قادرًا على التفكير في شيء إيجابي، لذا عليك أن تتعلم محاربته بذكاء
تحرير:إسراء سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الصحة النفسية
الصحة النفسية
عند البحث في دفاتر الماضي، سنجد أن الجميع كان ينظر للمرض النفسي وكأنه وصمة عار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار، لأن الجميع كان في حالة خوف أن يفصح عن اضطراباته العقلية والنفسية، مع تطور العلم، وتفهم جيد للطبيعة الإنسانية، قرر العالم أن يهتم بالمرضى النفسيين، والوقوف بجانبهم، لتقديم يد العون، ومساعدتهم على التصالح مع أنفهسم، لذا يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، كتأييد للحقوق المشروعة للمرضى، وتغيير النظرة إليهم، نقلا عن "uhs.umich".
التعايش مع المرض النفسي، ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فكيف تستطيع أن تخبر جميع الأشخاص، إنك طبيعي مثلهم، ولكنك تعاني فقط من بعض الاضطرابات النفسية، وتحتاج للمساعدة، في كثير من الأحيان، تفقد العقاقير الطبية قدرتها على المساعدة، لذا يرجح دائمًا التعامل مع المرض النفسي، من خلال المواجهة، أن يتفهم المريض
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