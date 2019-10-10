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زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

تحرير:أ.ش.أ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
زاهي حواس - صورة أرشيفية
زاهي حواس - صورة أرشيفية
قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة، عند افتتاحه نهاية عام 2020.وصرح حواس، في وقت سابق اليوم، بأن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ
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تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.
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تحويل المتقاعسين عن تطبيق الأدنى للأجور للنيابة

أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، ووقع أمس الأربعاء على 120 خطابا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.
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حالة استعداد قصوى بالإسكندرية لاستقبال الشتاء

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، رفع حالة الاستعداد القصوى في الإسكندرية قبل دخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، قائلا: "إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي.
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500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
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زاهي حواس: البحث عن مقابر بوادي القرود في الأقصر

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة، وأن البعثة المصرية بدأت العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، ونجحت في العثور لأول مرة في المنطقة على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك.
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زاهي حواس يكشف سرا جديدا لقدماء المصريين في الأقصر

أعلن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادي القرود بالأقصر، اليوم الخميس، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، كاشفا عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم (65) وجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(أوراستاكا) عليها رسم قرد.
تهريب آثار

ديسمبر.. مصر تسترد مجموعة من آثارها المسروقة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استرداد مجموعة من القطع الأثرية من الخارج شهر ديسمبر القادم، مضيفا أنه من المقرر افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ خلال الـ 4 شهور المقبلة، وأن شركات السياحة بدأت وضع متحف الغردقة ضمن برنامجها السياحي، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بمتحف الحضارة.
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المتحف الكبير يستقبل 331 قطعة أثرية ومركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصري الكبير 331 قطعة أثرية، منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية المتواجدة بمعمل الترميم الخاص بها بالقرب من موقع العمل في منطقة آثار الهرم. وقال مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ آمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي، وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب، وهي محفوظة في حالة جيدة.
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