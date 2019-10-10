زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

تحرير:أ.ش.أ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

زاهي حواس - صورة أرشيفية

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة، عند افتتاحه نهاية عام 2020.وصرح حواس، في وقت سابق اليوم، بأن العمل يجري حاليا بالوادي الغربي "وادي القرود" في الأقصر؛ للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ