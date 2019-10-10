لأول مرة.. سيدة تتولى رئاسة القضاء في السودان

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

السودان - صورة أرشيفية

أعلن مجلس السيادة في السودان، ظهر اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان. وذكر مجلس السيادة، في بيان له، اليوم، أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.

من ناحية أخرى، أعلن السودان، أمس الأربعاء، تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم

من ناحية أخرى، أعلن السودان، أمس الأربعاء، تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.



وأشار البدوي إلى أنه اتفق مع مسئولين في السعودية والإمارات، على جدول مبرمج حتى نهاية عام 2020، لتقديم ما تبقى من المنحة، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر.



