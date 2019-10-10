«الأهلي VS فرق زيمبابوي».. فوز الأحمر بنسبة 80%

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وشارك الثنائي أحمد حسن، أسطورة المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، ومحمد شوقي نجم الفراعنة والقلعة الحمراء السابق، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.

لم يسبق أن التقى الأهلي بفريق بلاتينيوم الزيمبابوي من قبل في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية لتعد المواجهة التي تجمع الفريقين في إطار الجولة الثالثة أحد يومي 27- 28 ديسمبر هي الأولى التي تجمع الفريقين. إلا أن الأهلي سبق له مواجهة بعض الفرق من زيمبابوي بواقع 10 مباريات حقق الأهلي الفوز في 8 منها