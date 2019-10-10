لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

وجد الأكاديميون أن ما يقرب من 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا والذين يعانون من اضطراب عقلي كانوا في أسرة تكافح من أجل العمل جيدًا
المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي.
ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وجد الأكاديميون أن ما يقرب من 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا والذين يعانون من اضطراب عقلي كانوا في أسرة تكافح من أجل العمل جيدًا، وفي المقابل، وجدوا أن عددًا أقل بكثير منهم -10% فقط- محاطون بـ"جو عائلي صحي".
كما أن 28% من الشباب المضطرب لديهم والد يعاني من مرض نفسي، مقارنة بـ9%
وجد الأكاديميون أن ما يقرب من 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا والذين يعانون من اضطراب عقلي كانوا في أسرة تكافح من أجل العمل جيدًا، وفي المقابل، وجدوا أن عددًا أقل بكثير منهم -10% فقط- محاطون بـ"جو عائلي صحي".
كما أن 28% من الشباب المضطرب لديهم والد يعاني من مرض نفسي، مقارنة بـ9% من الأطفال الذين لا يعانون من اعتلال عقلي.
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وقال البروفيسور تامسين فورد، أحد المؤلفين المشاركين، إن مجموعة متنوعة من المشكلات العائلية كانت جزءا من التفسير، كما أوضح فورد، وهو طبيب نفسي للأطفال، أن هذه المشكلات قد يكون سببها عزلة الأطفال عن الوالدين أو وجود أزمة مالية في المنزل.
ومن ناحية أخرى، وجد الباحثون أن الطفل المعزول اجتماعيا، والذي يعاني من مستويات منخفضة من الدعم الاجتماعي أو لا يشارك في الأندية أو المنظمات داخل المدرسة أو خارجها أكثر عرضة للاضطرابات العقلية.
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والفئة العمرية التي كان من الصعب تحديد سبب اعتلالها العقلي هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 سنوات و4 سنوات.
وتشكل الاضطرابات غير المعروفة نوبات الغضب الشديد والعصيان الشديد التي اعتبرت غير ملائمة للنمو، وشديدة ومستمرة، وتسبب في ضائقة أو تعيق أداء الطفل الطبيعي.
ومن بين الاضطرابات التي ظهرت بشكل كبير على هؤلاء الأطفال هو اضطراب طيف التوحد الذي يحدث خلاله مشاكل في النوم والتغذية والاستحمام، كما كان البعض مصابا بالقلق والاكتئاب، والأسباب المحتملة التي كان من الأسهل التعرف عليها، كانت غائبة في مرحلة ما قبل المدرسة.
إيذاء الذات مشكلة شائعة جدا بين الشباب، حيث يجد بعض الناس أن هذا يساعدهم على إدارة الألم العاطفي الشديد إذا أضروا بأنفسهم من خلال القطع أو الاحتراق حيث لا يريدون أن يسيطر أحد على حياتهم الخاصة.
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تبدأ اضطرابات الأكل عادة في سن المراهقة وهي أكثر شيوعا بين الفتيات أكثر من الأولاد، كما أن عدد الشباب الذين يصابون باضطراب في الأكل قليل، لكن اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحتهم الجسدية ونموهم.
الأشياء التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأطفال والشباب عقليا
1- أن يكون الطفل لديه صحة بدنية جيدة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأطعمة الصحية.
2- تنظيم الوقت للطفل من أجل اللعب داخل وخارج المنزل لخروج الطاقة السلبية داخله.
3- أن يعيش الطفل حياة أسرية سليمة خالية من المشكلات، والشعور بالحب والثقة وفهم قيمته.
4- القدرة على التعلم وفرص النجاح، بالإضافة إلى قبوله والشعور بالانتماء إلى الاسرة والمدرسة والمجتمع.
5- شعور المراهق أن لديه بعض السيطرة على حياته ولا يتحكم والداه في كل ما يخص حياته الخاصة.
6- امتلاك القوة اللازمة للتعامل عندما يكون هناك خطأ والقدرة على حل المشكلات.