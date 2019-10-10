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لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

وجد الأكاديميون أن ما يقرب من 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا والذين يعانون من اضطراب عقلي كانوا في أسرة تكافح من أجل العمل جيدًا
تحرير:فيروز ياسر ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
المشكلات النفسية للاطفال والمراهقين
المشكلات النفسية للاطفال والمراهقين
المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي. ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وجد الأكاديميون أن ما يقرب من 24% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا والذين يعانون من اضطراب عقلي كانوا في أسرة تكافح من أجل العمل جيدًا، وفي المقابل، وجدوا أن عددًا أقل بكثير منهم -10% فقط- محاطون بـ"جو عائلي صحي". كما أن 28% من الشباب المضطرب لديهم والد يعاني من مرض نفسي، مقارنة بـ9%
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