نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

غضب أردوغان جاء بعد بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، دعا "تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي"، قائلا إن خطة أنقرة "لإنشاء منطقة آمنة لن تفي بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين"

تحرير:أحمد سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

أردوغان

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أردوغان قوله في خطابه أمام البرلمان التركي إن القوات التركية قتلت 109 مسلحين منذ بدء العملية يوم الأربعاء، وحذر من أنه "سيفتح الأبواب" لإثارة أزمة جديدة للاجئين في أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها "غزو". وأضاف الرئيس التركي "مهلا، أيها الاتحاد