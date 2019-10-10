نبع السلام.. أردوغان يستغل اللاجئين للضغط على أوروبا

غضب أردوغان جاء بعد بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، دعا "تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي"، قائلا إن خطة أنقرة "لإنشاء منطقة آمنة لن تفي بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين"
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على تحقيق أهدافه من العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي على مناطق شمال سوريا بأي ثمن ممكن، حتى وإن كان ذلك عن طريق اللعب بورقة اللاجئين السوريين في بلاده، التي استغلها أكثر من مرة لابتزاز أوروبا، حيث هدد الرئيس التركي، اليوم الخميس، بإرسال "ملايين" من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ردا على الانتقادات التي وجهتها دول الاتحاد الأوروبي لهجومه العسكري على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، التي بدأت أمس الأربعاء.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أردوغان قوله في خطابه أمام البرلمان التركي إن القوات التركية قتلت 109 مسلحين منذ بدء العملية يوم الأربعاء، وحذر من أنه "سيفتح الأبواب" لإثارة أزمة جديدة للاجئين في أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها "غزو".
وأضاف الرئيس التركي "مهلا، أيها الاتحاد
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أردوغان قوله في خطابه أمام البرلمان التركي إن القوات التركية قتلت 109 مسلحين منذ بدء العملية يوم الأربعاء، وحذر من أنه "سيفتح الأبواب" لإثارة أزمة جديدة للاجئين في أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها "غزو".
وأضاف الرئيس التركي "مهلا، أيها الاتحاد الأوروبي، استيقظ، أقول ذلك مرة أخرى: إذا حاولت وصف عمليتنا هناك كغزو، فإن مهمتنا بسيطة: سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون مهاجر إليك".
غضب الرئيس التركي جاء بعد بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، ودعا "تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي"، قائلا إن خطة أنقرة "لإنشاء منطقة آمنة" لن "تفي بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو المنصوص عليه من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وأضاف البيان: "أي محاولة للتغيير الديموغرافي ستكون غير مقبولة"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي لن يقدم الاستقرار أو المساعدة للمناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين".
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي قالت فيه جماعة سورية لحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 100 ألف مدني نزحوا بسبب القتال منذ أن شنت تركيا هجومها بالقصف والغارات الجوية على النقاط والمدن الكردية القوية بعد ظهر الأربعاء.
قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ما زالت قوافل كبيرة من سيارات المدنيين تتجه جنوبا نحو مدينتي الحسكة وتل تمر في محاولة للفرار من القتال صباح اليوم الخميس.
وكانت تركيا، التي تريد إنشاء "منطقة آمنة" على الجانب السوري من الحدود، قد قالت إنها استولت على جميع أهدافها المحددة لليوم الأول، وإن العملية استمرت في العمل كما هو مخطط لها.
وكتبت وزارة الدفاع التركية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تواصل قوات الكوماندوز الأبطال التي تشارك في عملية نبع السلام التقدم شرق نهر الفرات"، وقالت في بيان لاحق: "تم ضبط الأهداف المحددة".
من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إنها صدت هجوما تركيا على مدينة تل أبيض، وأضافت أن مزاعم تركيا بأنها أحرزت أي تقدم شرق الفرات كاذبة.
وصرح متحدث باسم "السوري الحر" المدعوم من تركيا، بأن مقاتليه يتجهون نحو المدينتين لدعم الجيش التركي، لكنه نفى تقارير قوات سوريا الديمقراطية عن اشتباكات عنيفة بالقرب من تل أبيض.
ونقلت "الإندبندنت" عن شهود قولهم إنه هناك قصفًا حول مدينة "رأس العين" الحدودية التي يبدو أنها هدف تركيا الرئيسي في هذه الحملة.
بومبيو: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا
كما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعرضت للهجوم من قبل خلية نائمة تابعة لتنظيم "داعش" في محاولة منها للاستفادة من الهجوم التركي.
وأضافت أن خمسة من مقاتلي داعش قتلوا في هجوم فاشل على قوات الأمن في قرية "التويمية" بالقرب من الحدود التركية صباح الخميس.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "حاولت إحدى الخلايا النائمة التابعة لداعش، صباح الخميس، الاستيلاء على قرية التويمية لضرب الأمن والتسبب في الفوضى باستهداف إحدى نقاطنا العسكرية"، وأضافت أنه "قُتل عدد منهم وتم القبض على الباقين".
وجاء الهجوم المذكور في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات الكردية تركيا بـ "محاولة واضحة" لمساعدة سجناء داعش على الهروب من خلال قصف سجن يحتجز فيه مقاتلين من أكثر من 60 دولة.
وقالت السلطات التي يقودها الأكراد في بيان إن القصف الذي وقع مساء الأربعاء استهدف جزءا من سجن "تشيركين" في مدينة القامشلي، ومن غير المعروف ما إذا أسفر عن هروب سجناء.