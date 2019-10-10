البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:أمل نبيل ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

البورصة

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14302.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70” بمقدار 0.95% ليغلق عند مستوى 529.36 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1408.54 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 719.39 مليون جنيه، بعد التداول على 187.36 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 18.25مليون جنيه 25.28 مليون جنيه على التوالي في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 43.53مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم مطاحن مصر العليا، قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج-2، ثم