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البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:أمل نبيل ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
البورصة
البورصة
استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14302.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70” بمقدار 0.95% ليغلق عند مستوى 529.36 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1408.54 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 719.39 مليون جنيه، بعد التداول على 187.36 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة.
ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 18.25مليون جنيه 25.28 مليون جنيه على التوالي في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء  بصافي مشتريات 43.53مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم مطاحن مصر العليا، قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج-2، ثم
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البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (1)

منها الدواجن.. 7 سلع أدت إلى تراجع التضخم في سبتمبر

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقاط. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 685 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية تنفي الانتهاء من إعداد قانون ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الخميس، ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها. وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
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البورصة

الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7ر697 مليار جنيه، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.34% ليبلغ مستوى 13912.26 نقطة.
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