هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟
لجأ الأكراد إلى الاتحاد الأوروبي للتدخل من أجل إنهاء الغزو التركي، وذلك بعد أن بدا الموقف السياسي للولايات المتحدة متخاذلًا بشكل كبير في الساعات الماضية
تحرير:محمود نبيل
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
الأكراد
بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين.
ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
وسافر الزعماء الأكراد إلى بروكسل، اليوم الخميس، لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي ضد الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وجاءت خطوة اللجوء إلى أوروبا، بعد أن اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق تحذير صريح إلى رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع، بضرورة
وسافر الزعماء الأكراد إلى بروكسل، اليوم الخميس، لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي ضد الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وجاءت خطوة اللجوء إلى أوروبا، بعد أن اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق تحذير صريح إلى رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع، بضرورة الابتعاد عن سوريا، وإلا فسوف تكون العواقب وخيمة على الاقتصاد التركي.
وجاء التهديد بعد إعلان أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من شمال شرق سوريا، تاركة حلفاءها من الأكراد أمام هجوم تركي منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي وصف بأنه تخلٍّ واضح عن الأكراد في صراعهم مع أنقرة.
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وعقدت إلهام أحمد، وهي سياسية كردية سورية مرموقة، مؤتمرًا صحفيا في البرلمان الأوروبي، حيث كان يحيط بها أعضاؤه الداعمون، والذين حثوا الاتحاد الأوروبي على عدم "التخلي عن" المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في سوريا، خاصة بعد أن بدأت القوات التركية، أمس الأربعاء، عملياتها العسكرية بغارات الطائرات المقاتلة، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، من بينهم طفلان.
وخلال حديثها، دعت إلهام أحمد الاتحاد الأوروبي "إلى تنفيذ منطقة حظر طيران لمعاقبة تركيا على انتهاكها القانون الدولي"، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة قيام الدول الأعضاء باستدعاء سفرائها من أنقرة.
وقالت "أحمد"، التي ترأس اللجنة التنفيذية للمجلس الديمقراطي السوري، إنها ستجتمع مع الزعماء الأوروبيين في زيارتها إلى بروكسل، مؤكدة أن الولايات المتحدة تراجعت عن وعودها للحفاظ على المنطقة آمنة، وذلك على الرغم من دور قوات سوريا الديمقراطية الكردية في مكافحة داعش، حيث كانت القوات التي يقودها الأكراد حلفاء أساسيين في القتال ضد التنظيم الإرهابي، وزودتهم الولايات المتحدة بالأسلحة لقتال عناصر داعش، وفقدت قواتهم نحو 11 ألف مقاتل في المعركة التي استمرت لسنوات ضد المسلحين.
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وبدا من الواضح أن الأكراد لا يرون أن الموقف الأوروبي يسير على نحو أمثل في الأزمة، إذا اكتفى الاتحاد الأوروبي بإدانة هجوم تركيا على المنطقة، من خلال بيان مشترك للدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة، دعوا خلاله أنقرة إلى وقف العمل العسكري الأحادي.
وأخبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر البرلمان الأوروبي، بأن "تركيا يجب أن تتوقف عن العملية العسكرية الجارية" وأنه لا ينبغي لها أن تتوقع دعم الاتحاد الأوروبي للتعامل مع اللاجئين، لكن الكتلة لم تصل إلى حد الالتزام بأي عمل، سواء على المستوى الدبلوماسي أو غير ذلك لوضع حد لهجوم أنقرة.
موقف الاتحاد الأوروبي تحت رقابة كل من الجانبين، حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له، اليوم الخميس، بفتح البوابات وإرسال 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا تدخّل قادة القارة ضد حملته العسكرية، بينما يسعى الأكراد للاستفادة من الضغوط السياسية التي يمكن أن تمارسها بروكسل ضد أنقرة لإيقاف الهجوم.