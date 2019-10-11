توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الوجبات الغذائية الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء، ويؤدي احتباسه إلى تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه؛ ما قد يعطيك انطباعا بتراكم الدهون

تحرير:إسراء سليمان ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

التخلص من دهون الوجه

الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".

في اليوم العالمي للسمنة، عليك تحديد هدفك؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا غير صحي، فعليك اختيار الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج لها الجسم، وإذا كنت تعاني من دهون في منطقة ما، فقررنا أن نقدم لك العديد من النصائح في ما يتعلق بفقدان الوزن في كل جزء من الجسم، وفي معظم