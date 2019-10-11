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توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الوجبات الغذائية الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء، ويؤدي احتباسه إلى تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه؛ ما قد يعطيك انطباعا بتراكم الدهون
تحرير:إسراء سليمان ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
التخلص من دهون الوجه
التخلص من دهون الوجه
الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".
في اليوم العالمي للسمنة، عليك تحديد هدفك؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا غير صحي، فعليك اختيار الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج لها الجسم، وإذا كنت تعاني من دهون في منطقة ما، فقررنا أن نقدم لك العديد من النصائح في ما يتعلق بفقدان الوزن في كل جزء من الجسم، وفي معظم
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ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
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بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
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«تفقد عناصر مهمة».. ريجيم التونة لا يفيدك كثيرا

عند اتباع نظام غذائي من أجل تحسين صحة الجسم أو الحفاظ على الوزن أو حتى فقدان الزائد منه، فأول ما تقوم به هو البحث عن أفضل ريجيم يساعدك في تخفيف وزنك في مدة قصيرة، ومن المعروف أن التونة من الأطعمة المهم تناولها عند اتباع نظام غذائي حتى وإن كان مرة واحدة في الأسبوع. وهناك ما يسمى بـ"ريجيم التونة" فهو عبارة عن نمط غذائي قصير الأجل تتناول فيه التونة والماء لمدة 3 أيام، للحصول على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل وبروتين أكثر، وعلى الرغم من أنه يسبب فقدان الوزن بسرعة فإنه يحمل العديد من الجوانب السلبية.
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