توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الوجبات الغذائية الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء، ويؤدي احتباسه إلى تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه؛ ما قد يعطيك انطباعا بتراكم الدهون
الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".
في اليوم العالمي للسمنة، عليك تحديد هدفك؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا غير صحي، فعليك اختيار الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج لها الجسم، وإذا كنت تعاني من دهون في منطقة ما، فقررنا أن نقدم لك العديد من النصائح في ما يتعلق بفقدان الوزن في كل جزء من الجسم، وفي معظم
في اليوم العالمي للسمنة، عليك تحديد هدفك؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا غير صحي، فعليك اختيار الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج لها الجسم، وإذا كنت تعاني من دهون في منطقة ما، فقررنا أن نقدم لك العديد من النصائح في ما يتعلق بفقدان الوزن في كل جزء من الجسم، وفي معظم الحالات، يحدث تراكم الدهون في منطقة الوجه نتيجة زيادة الدهون حول باقي الجسم، ومع ذلك هناك بعض النصائح الفعالة للحد من دهون الوجه، وإضافة إلى ذلك فإن إجراء تغييرات معينة على نمط الحياة يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن، والحصول على مظهر رائع:
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1- ممارسة تمرينات الكارديو
هناك العديد من أنواع التمرينات المختلفة، وبعضها أكثر فاعلية للمساعدة في فقدان الوزن عن غيرها، ومن بينها تمرينات الكارديو، وتُعرف أيضًا بتمرينات "القلب"؛ لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية. وجدت إحدى الدراسات لعام 2012 آثار أنواع مختلفة من التمارين فى الدهون المتراكمة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، إذ شارك 119 شخصًا بالغًا في أحد برامج التمرين الثلاثة التالية:
- تمرينات الأيروبكس (AT)، وهى نوع من التمارين المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
- تدريب المقاومة (RT)، الذي يبني العضلات القوية.
- مزيج من الأيروبكس والمقاومة.
كشفت النتائج عن أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى حرق الدهون، يجب أن يختاروا مزيجا من تمرينات الأيروبكس وتمارين المقاومة، وبالتالي نستطيع أن نقول إن تمارين الكارديو مهمة بشكل كبير، للتخلص من دهون الوجه.
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2- شرب المزيد من الماء
يمكن أن يساعد ذلك في تقليل إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص، ولهذا السبب يمكن أن يؤدي شرب الماء قبل الأكل إلى فقدان الوزن تدريجيا، فوفقا لاستعراض أجري عام 2016 حول الترطيب وفقدان الوزن، وُجد أن استهلاك الماء يساعد أيضًا على تحلل الدهون، ويحدث ذلك عندما يقوم الجسم بتحويل المناطق التي يختزن فيها الدهون إلى أحماض دهنية، يمكن استخدامها كطاقة، والاستفادة من هذه العملية هى المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن.
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3- تقليل تناول الملح
الوجبات الغذائية الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء، ويؤدي احتباس الماء إلى تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه؛ ما قد يعطيك انطباعا بتراكم الدهون في الوجه؛ لذا ينبغي تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بمعدلات كبيرة من الأملاح، بما في ذلك الوجبات المصنعة، وبالتالي نستطيع قول إن إعداد الطعام والوجبات الخفيفة في المنزل يمنح الناس سيطرة أكبر على كمية الملح في نظامهم الغذائي.
4- تطبيق تمارين للوجه
يمكن استخدام تمارين الوجه لتحسين مظهر الوجه ومكافحة الشيخوخة وتحسين قوة العضلات، فأثبتت العديد من الأبحاث أن إضافة تمارين الوجه إلى روتينك العادي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى شد عضلات الوجه، ما يجعل وجهك يبدو أقل نحافة.