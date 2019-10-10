حالة استعداد قصوى بالإسكندرية لاستقبال الشتاء

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، رفع حالة الاستعداد القصوى في الإسكندرية قبل دخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، قائلا: "إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي.

من جانبه، استعرض المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بحسب بيان وزارة الإسكان، جهود الشركة في الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء (2019 - 2020)، والتي بدأت أول مارس واستمرت حتى منتصف سبتمبر.وقال نافع: "إن جهد الشركة تتمثل في تطهير المجمعات