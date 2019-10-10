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نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
نبيلة عبيد - صورة أرشيفية
نبيلة عبيد - صورة أرشيفية
بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
وقالت الفنانة إلهام شاهين لنبيلة عبيد: "أنا بفتخر بصداقتك، أنت أكثر فنانة متنوعة ونجحت في أن تعملي على نفسك، ورسختي حياتك لشغل وهذا سبب تحقيقك هذه النجاحات العظيمة، نبيلة عبيد أنتي تستحقي لقب نجمة الجماهير عن جدارة".اقرأ أيضا| مخرج «حريق أوبرا القاهرة»: توثيق لذكريات أبطالهبينما ذكرت الفنانة لبلبة:
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درة (2)

درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
الموقع

وفاة مخرج مسلسل أسمهان التونسي شوقي الماجري

توفي، اليوم الخميس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام التونسية، والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يقيم في سوريا. وتوفي بمصر المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن تناهز الـ58 سنة إثر سكتة قلبية. وهو مخرج تونسي، وضع بصمته في العديد من المسلسلات العربية وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحا واسعا ونال عدة جوائز.
طلعت-زكريا

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
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محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".
جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
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المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.
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وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية (صور)

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
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