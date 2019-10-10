نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

نبيلة عبيد - صورة أرشيفية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".

وقالت الفنانة إلهام شاهين لنبيلة عبيد: "أنا بفتخر بصداقتك، أنت أكثر فنانة متنوعة ونجحت في أن تعملي على نفسك، ورسختي حياتك لشغل وهذا سبب تحقيقك هذه النجاحات العظيمة، نبيلة عبيد أنتي تستحقي لقب نجمة الجماهير عن جدارة".اقرأ أيضا| مخرج «حريق أوبرا القاهرة»: توثيق لذكريات أبطالهبينما ذكرت الفنانة لبلبة: