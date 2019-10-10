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تحويل المتقاعسين عن تطبيق الأدنى للأجور للنيابة

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، ووقع أمس الأربعاء على 120 خطابا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.
من ناحية أخرى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، نتائج زيارته إلى روسيا في ضوء ما تتمتع به من خبرات في مجال الخدمات المتقدمة للسكك الحديدية، حيث تملك 85 ألف كم سكك حديدية، ومليون عربة نقل بضائع.كما عرض الوزير نتائج زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية
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قطار (1)

تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

حالة استعداد قصوى بالإسكندرية لاستقبال الشتاء

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، رفع حالة الاستعداد القصوى في الإسكندرية قبل دخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، قائلا: "إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ"، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من البرلمان: العالم كله ينظر إلى نجاحات مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، فالنجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها، متابعا: "نحن نبنى دولة، ونعي أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير في الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح في تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها".
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصل إلى البرلمان لإلقاء كلمة أمام النواب

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب لحضور الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء كلمة الحكومة أمام البرلمان. وكان الدكتور علي عبدالعال قد أعلن في جلسة، أمس الإثنين، أن مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان، تأكيدا لدعوة المجلس الأسبوع الماضي له لإلقاء كلمة أمام البرلمان لشرح الحقائق للمواطنين، وذلك في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات. وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.
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