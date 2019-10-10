تحويل المتقاعسين عن تطبيق الأدنى للأجور للنيابة

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، ووقع أمس الأربعاء على 120 خطابا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.

من ناحية أخرى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، نتائج زيارته إلى روسيا في ضوء ما تتمتع به من خبرات في مجال الخدمات المتقدمة للسكك الحديدية، حيث تملك 85 ألف كم سكك حديدية، ومليون عربة نقل بضائع.كما عرض الوزير نتائج زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية