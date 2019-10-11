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يجب تنظيفها مرة أسبوعيا| زجاجة المياه مأوى للبكتيريا

تحرير:فيروز ياسر ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
زجاجات المياه
زجاجات المياه
كل شخص يحمل زجاجة مياه معه عندما يكون خارج المنزل من أجل محاربة العطش، وحذر أحد علماء الأحياء المجهرية من أن قارورة الماء قد تكون مأوى للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما تتم مقارنة تراكم البكتيريا بـ"البرنقيل على متن قارب"، فالبرنقيل عبارة عن محار يعيش في المياه المالحة، يلتصق بالأشياء تحت الماء. وللتخلص من التهابات البكتيريا الكروية العنقودية يُنصح بتنظيف كل شبر بالماء الساخن والصابون وفرشاة الزجاجة، والقيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وأوضح الدكتور فيليب تيرنو، أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء المجهرية في مركز جامعة نيويورك لانجون الطبي، أنه من الضروري تنظيف داخل الزجاجة، فمجرد الشطف لا يفعل شيئا، وذلك لأن البكتيريا تميل إلى تكوين غشاء حيوي خفيف داخل الحاوية القابلة لإعادة الاستخدام مع مرور الوقت؛ لذا فأنت بحاجة إلى عمل للتخلص من الغشاء
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