التعادل يحسم مواجهة البرازيل والسنغال

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

السنغال

تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره البرازيلي بهدف لكلٍّ منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم الخميس في سنغافورة خلال المباريات الدولية الودية للمنتخبات، حيث سجل منتخب البرازيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة عن طريق اللاعب روبرتو فرمينيو مهاجم الفريق، لكن قبل نهاية الشوط تمكن نجم فريق ليفربول ساديو ماني من التوغل داخل منطقة جزاء المنتخب البرازيلي لينجح في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من أحد مدافعي المنتخب البرازيلي.

سدد فامارا دييدهيو ركلة الجزاء، مسجلا هدف التعادل للمنتخب السنغالي في الدقيقة 45 من زمن أحداث المباراة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين. وتعد هذه المباراة هي المئوية للنجم البرازيلي نيمار في مسيرته مع منتخب السامبا، كما شهدت مواجهة بين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لاعبا ليفربول. ويعد